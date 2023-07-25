Сибирячка не заметила прозрачную стену магазина Marmalato и разбила себе лицо — видео, как она пыталась выйти

— Я ушибла всю левую часть тела. Болят плечо, колено, у меня рана над бровью 2 см и наливается синяк на скуле, — написала сибирячка.

В отзыве женщина также отметила, что после удара боль была настолько сильная, что она не могла различать лица. По словам сибирячки, по ее лицу текла кровь, а сотрудники предложили стопку ватных дисков и перекиси.