Сибирячка не заметила прозрачную стену магазина Marmalato и разбила себе лицо — видео, как она пыталась выйти

Жительница Новосибирска врезалась в стеклянную стену в магазине Marmalato и разбила лоб. Рану, как написала сибирячка, пришлось зашивать в частной клинике, а в магазине пообещали возместить ущерб и провести работу с персоналом.
Инцидент произошел 23 июля в воскресенье в магазине на улице Курчатова, 1. Как написала женщина в отзыве на сервисе Flamp, она пришла в магазин, чтобы посмотреть ободок для своей бабушки, которая ждала ее снаружи. Но на выходе из помещения автор отзыва врезалась в стеклянную стену.
— Я ушибла всю левую часть тела. Болят плечо, колено, у меня рана над бровью 2 см и наливается синяк на скуле, — написала сибирячка.
В отзыве женщина также отметила, что после удара боль была настолько сильная, что она не могла различать лица. По словам сибирячки, по ее лицу текла кровь, а сотрудники предложили стопку ватных дисков и перекиси.
— В магазин с тростью заходит моя бабушка, ей 90 лет, видит орущую от боли внучку, у которой пол-лица в крови. Я тщетно пытаюсь себя собрать в кучу. Голова работает в трех направлениях одновременно: что у меня теперь будет шрам на лице, что у меня сотрясение и что будет делать моя бабушка, если я упаду в обморок, — описывает свои ощущения женщина.
Женщина считает, что сотрудники магазина не сразу помогли ей. Как указывает сибирячка в отзыве, работники отошли от нее, когда увидели рану, и сообщили, что их это не касается, а все вопросы стоит задавать администратору.
Как признается сама сибирячка, она оскорбляла консультантов, но если бы ей в тот момент было не так больно, то подобное поведение она себе бы не позволила. После случившегося женщине зашили рану в частной клинике, от скорой медицинской помощи она отказалась.
Журналисту НГС автор отзыва ответила в комментариях, что претензий к самой компании у нее нет. Женщине оплатили стоимость наложения швов и обещали также компенсировать последующие манипуляции.
— У меня нет претензий к Marmalato с того момента, как Анна, HR-директор, выразила готовность компенсировать затраты на лечение и проезд до клиники в день происшествия. Консультанты могли оказать мне первую помощь на месте, — уверенна женщина.
Журналист НГС связалась с магазином Marmalato. Там сообщили, что предложили женщине помощь, чтобы остановить кровотечение: перекись водород и ватные диски, вызвали скорую, но клиентка отказалась от услуг скорой помощи. Также в разговоре с журналистом в компании сообщили, что женщина потеряла ориентацию в пространстве, поэтому произошел подобный инцидент.
— Ущерб возместили. Работу с персоналом провели, дополнительно проработали алгоритм действий для персонала при возникновении подобной ситуации, — сообщила НГС Анна Козлова, HR-директор Marmalato.
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