«Отвечать на хамство не запрещено»: пострадавшая от рук хозяйки алабая дала резкий ответ комментаторам НГС

28 ноября на НГС вышла видеоновость о том, как хозяйка алабая избила женщину из-за замечания об отсутствии намордника на собаке. Пострадавшая Елена подробно изложила свою версию событий. Полиция уже начала проверку инцидента. Если коротко: алабай (среднеазиатская овчарка) напал на небольшую собаку двух прохожих, начался конфликт и перепалка. Елена, которая в этот момент шла мимо со своей собакой, сделала замечание хозяйке алабая и стала снимать конфликт на видео. Между Еленой и хозяйкой алабая начался словесный конфликт, который закончился избиением — по словам Елены, ее несколько раз ударили палкой по голове. Женщина обратилась в полицию и вызвала скорую, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга. Прочитав комментарии под публикацией на НГС, Елена решила ответить их авторам, которые сказали, что нужно было пройти мимо и не вмешиваться. Далее — от первого лица.
Прочитав некоторые комментарии, мне стало очень плохо психологически и захотелось высказаться. Больше всего меня триггернули и довели до слез реплики типа «идите мимо», «зачем вы вмешиваетесь», «сама и огребла» или «Елене не мешало бы почитать законы» — дальше были еще более резкие, мерзкие. Я, конечно, могу отвечать в таком же тоне, но считаю, что подобные реплики — это просто размножение фекалий, и сколько это можно терпеть на страницах издания.
И да, этим ответом я пытаюсь вызвать общественный резонанс: я намеренно решила предать дело огласке, чтобы другие люди не боялись отстаивать свои права и считали правильным приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.
Я буду отстаивать свои права с помощью правосудия и призывать к ответственности. Ведь безнаказанность порождает безнаказанность. Эта женщина средних лет, производящая впечатление агрессивного и психически нездорового человека, считает свое поведение нормальным, возможно, кто-то из комментаторов тоже так считает. Но я — нет.
Я никого не оскорбила, не нападала и не избивала. Я не угрожала ничьей жизни, натравливая собаку. Я не могла бить в ответ — к тому моменту я уже получила несколько ударов и, казалось бы, должна была сделать то же самое: палка уже в руках, а обидчица стоит передо мной. Но я не смогла ударить палкой человека по лицу. Да, не смогла. Возможно, духа не хватило или просто из уважения к личности человека. К тому же я врач, знаю, что это нанесет вред, для меня это психологический барьер.
Я никак не ожидала, что эта женщина начнёт меня бить. Одно дело грозно идти с палкой, другое дело — наносить удары. Признаюсь, потом у меня даже был к себе вопрос: почему мне разбивают голову, а я не отвечаю тем же? Но вот так. Не смогла пройти мимо, когда ее алабай чуть не загрыз собаку, и не смогла ударить по лицу.
Теперь немного хронологии для комментаторов. Я сделала фото машины после того, как увидела, что алабай сорвался с поводка и напал на другую собаку. Снимать я решила для того, чтобы обезопасить в будущем себя, иметь информацию о таком собаководе, потому что я там гуляю со своей собакой, и предупредить остальных в чате собаководов. А видео самого нападения на собаку я не сделала, потому что просто шла по своим делам и никого не трогала.
По сути, я остановилась, чтобы оказать поддержку паре, на чью собаку напал алабай. Чтобы хамившая женщина видела, что окружающие люди не равнодушны и снимают на телефон. Возможно, ее бы это остановило. Я не делала ей замечаний без ее провокаций и угроз — ответила на провокации и пошла дальше. Она же вывела алабая из машины и стала натравливать его на меня и мою собаку, угрожать мне и моей собаке. Я реально чувствовала угрозу своей жизни. Думаю, любой человек на моем месте это почувствовал бы, так как натравленный алабай может запросто загрызть. Но этого ей показалось мало, и она решила бить.
Я считаю, что люди, которые пишут комментарии про замечания и незнание законов, занимаются запутыванием и подменой понятий закона и нравственности. По сути, все комментарии из этого разряда являются констатацией подлости, глупости, зла и равнодушия.
И все же я верю в то, что адекватных и добрых людей гораздо больше. И да, несмотря на случившееся, я и дальше не буду проходить мимо, когда кому-то потребуется помощь, я не стану равнодушной.
И я не стану желать комментаторам, которые советуют не вмешиваться и обвиняют меня в том, что я сама виновата, оказаться в такой же ситуации. Вы сами все поймете, когда окажетесь в беде, а люди будут равнодушно проходить мимо. Посмотрим, кого из писателей вы вспомните: Чехова с его «Жалобной книгой» или «Преступление и наказание» Достоевского.
А отвечать на хамство, быть неравнодушным и делать фото не запрещено законом. Призываю всех, кто считает себя человеком, не проходить мимо, оказывать помощь друг другу, оставаться людьми. Иногда нужно просто быстро вызвать полицию, начать кричать, собрать людей, привлечь внимание, а не делать вид, что ничего не происходит. Потому что в такой ситуации может оказаться любой человек — в том числе ваши близкие, родные люди. Берегите себя, пожалуйста.
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