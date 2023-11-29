«Отвечать на хамство не запрещено»: пострадавшая от рук хозяйки алабая дала резкий ответ комментаторам НГС

Прочитав некоторые комментарии, мне стало очень плохо психологически и захотелось высказаться. Больше всего меня триггернули и довели до слез реплики типа «идите мимо», «зачем вы вмешиваетесь», «сама и огребла» или «Елене не мешало бы почитать законы» — дальше были еще более резкие, мерзкие. Я, конечно, могу отвечать в таком же тоне, но считаю, что подобные реплики — это просто размножение фекалий, и сколько это можно терпеть на страницах издания.

И да, этим ответом я пытаюсь вызвать общественный резонанс: я намеренно решила предать дело огласке, чтобы другие люди не боялись отстаивать свои права и считали правильным приходить на помощь тем, кто в ней нуждается.