Из бизнес-класса в полицию: пассажир из Новосибирска пил в самолете, хотел покурить и обматерил стюардессу

Пассажир, летевший из Новосибирска во Владивосток на отдых бизнес-классом устроил дебош в самолете. Об этом сообщили в транспортной полиции по Дальневосточному Федеральному округу.
По данным ведомства, 42-летний сибиряк, находясь на борту лайнера в бизнес-классе, выпивал алкогольные напитки, после чего решил закурить сигарету в туалете.
— Услышав замечания бортпроводницы, мужчина вступил с ней в словесный конфликт, в ходе которого использовал нецензурную брань, чем нарушил общественный порядок, — объяснили в ведомстве.
В аэропорту Владивостока мужчину проводили в дежурную часть, сотрудники составили административные протоколы по части 1 статьи 6.24 и части 1 статьи 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ. Правонарушителю может грозить до пятнадцати суток административного ареста.
Недавно вылет самолета из Москвы в Новосибирск задержали на два часа из-за буянившего мужчины.