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Не могла успокоить: 24-летняя сибирячка несколько раз ударила младенца по голове — ребенок в больнице

Делом заинтересовался глава Следственного комитета

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Следователи расследуют уголовное дело

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В Барнауле 24-летняя мать не могла успокоить дочку и несколько раз ударила ее по голове. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Алтайскому краю.

По данным следствия, инцидент произошел 25 ноября, в краевом кризисном центре для женщин, где подозреваемой оказывали психологическую помощь. Находясь в центре, мать несколько раз ударила по голове свою новорожденную дочь.

— Свои противоправные действия она объяснила тем, что не могла успокоить ребенка. Новорожденного с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.

Сейчас следователи расследуют уголовное дело в отношении 24-летней матери по признакам преступления, предусмотренного пункта «б» части 2 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Женщину задержали, сотрудники ведомства готовят ходатайство в суд об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.

Дело заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.

Летом новосибирские следователи начали проверку после публикации о том, что женщина избила маленькую девочку в лифте.

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