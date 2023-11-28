Не могла успокоить: 24-летняя сибирячка несколько раз ударила младенца по голове — ребенок в больнице

В Барнауле 24-летняя мать не могла успокоить дочку и несколько раз ударила ее по голове. Делом заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по Алтайскому краю.
По данным следствия, инцидент произошел 25 ноября, в краевом кризисном центре для женщин, где подозреваемой оказывали психологическую помощь. Находясь в центре, мать несколько раз ударила по голове свою новорожденную дочь.
— Свои противоправные действия она объяснила тем, что не могла успокоить ребенка. Новорожденного с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение, — сообщили в ведомстве.
Сейчас следователи расследуют уголовное дело в отношении
Дело заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела.
Летом новосибирские следователи начали проверку после публикации о том, что женщина избила маленькую девочку в лифте.