«Это ужас какой-то»: новосибирцы нашли останки собаки у жилого дома

В Новосибирске жители Первомайского района обнаружили останки животного около дома. Информация о происшествии появилась в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». На улице лежали отдельные части тела собаки.



Общественный инспектор Росприроднадзора Елена Сундукова рассказала корреспонденту издания, что инцидент произошел по улице Твардовского 22/3. Она прислала редакции видео, на котором можно заметить останки животного (имеется в распоряжении НГС).

