«Это ужас какой-то»: новосибирцы нашли останки собаки у жилого дома

В Новосибирске жители Первомайского района обнаружили останки животного около дома. Информация о происшествии появилась в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». На улице лежали отдельные части тела собаки.
Общественный инспектор Росприроднадзора Елена Сундукова рассказала корреспонденту издания, что инцидент произошел по улице Твардовского 22/3. Она прислала редакции видео, на котором можно заметить останки животного (имеется в распоряжении НГС).
На кадрах автор записи говорит, что нашел на улице вунутренности животного, а затем другие останки, в том числе голову собаки.
— Это ужас какой-то, — говорит автор видео.
Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Информацию об этом НГС подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
— 25 ноября в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении частей тела животного. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, сотрудниками был произведен обход граждан. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, — сообщили в ведомстве.
В июле в Новосибирске неизвестный избил собаку на улице. Нападение на животное попало на видео.