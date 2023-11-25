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«Это ужас какой-то»: новосибирцы нашли останки собаки у жилого дома

Полиция начала проверку

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Инцидент произошел в Первомайском районе

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В Новосибирске жители Первомайского района обнаружили останки животного около дома. Информация о происшествии появилась в группе «Моя Первомайка» во «ВКонтакте». На улице лежали отдельные части тела собаки.

Общественный инспектор Росприроднадзора Елена Сундукова рассказала корреспонденту издания, что инцидент произошел по улице Твардовского 22/3. Она прислала редакции видео, на котором можно заметить останки животного (имеется в распоряжении НГС).

На кадрах автор записи говорит, что нашел на улице вунутренности животного, а затем другие останки, в том числе голову собаки.

— Это ужас какой-то, — говорит автор видео.

Очевидцы вызвали сотрудников полиции. Информацию об этом НГС подтвердили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

— 25 ноября в полицию поступило сообщение от граждан об обнаружении частей тела животного. На место выехала следственно-оперативная группа полиции, сотрудниками был произведен обход граждан. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, — сообщили в ведомстве.

В июле в Новосибирске неизвестный избил собаку на улице. Нападение на животное попало на видео.

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