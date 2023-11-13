Появилось видео из автобуса, который протаранил кроссовер в Новосибирске — кадры из кабины

Telegram-канал «АСТ-54» опубликовал видео из автобуса № 141, который утром 11 ноября столкнулся с кроссовером Geely Atlas в Новосибирске.
На кадрах из кабины, которые опубликовал канал, видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Также в транспортном средстве сломаны поручни.
— Сидушки поломанные <…> Кровь, — добавляет автор видео.
По информации Госавтоинспекции, на улице Вахтанговская водитель Geely, выехал на встречную полосу и столкнулся с ПАЗ — в тот момент в нем находились 20 человек. В результате аварии пострадали оба водителя и две пассажирки автобуса.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя девушка. Она вышла на обгон.