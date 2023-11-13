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Появилось видео из автобуса, который протаранил кроссовер в Новосибирске — кадры из кабины

В аварии пострадали 4 человека

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Рано утром в Новосибирске столкнулись пассажирский автобус и кроссовер Geely Atlos

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Telegram-канал «АСТ-54» опубликовал видео из автобуса № 141, который утром 11 ноября столкнулся с кроссовером Geely Atlas в Новосибирске.

На кадрах из кабины, которые опубликовал канал, видно, что у автобуса разбито лобовое стекло. Также в транспортном средстве сломаны поручни.

— Сидушки поломанные <…> Кровь, — добавляет автор видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Судя по ролику, у автобуса разбито лобовое стекло и покосились поручни

Видео: «АСТ-54 Black» / Telegram

По информации Госавтоинспекции, на улице Вахтанговская водитель Geely, выехал на встречную полосу и столкнулся с ПАЗ — в тот момент в нем находились 20 человек. В результате аварии пострадали оба водителя и две пассажирки автобуса.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее в страшном ДТП в Новосибирской области погибла 28-летняя девушка. Она вышла на обгон.

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