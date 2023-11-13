Четыре человека пострадали. Автобус столкнулся с кроссовером в Новосибирске — видео с места ДТП

Утром 13 ноября в Новосибирске кроссовер Geely Atlas столкнулся с автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «АСТ-54 Black».
По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Балтийской. Geely ехал со стороны проспекта Строителей, и его выкинуло на автобус, пишет «У нас на Шлюзе» во «ВКонтакте».
По информации паблика, в результате аварии пострадали оба водителя и некоторые пассажиры. Медицинская помощь потребовалась четырем человекам, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава. Пострадавших в тяжелом состоянии нет.
В ролике, сделанном очевидцами, видно, что на место прибыли скорая и ГИБДД. НГС обратился за подробностями аварии в Госавтоинспекцию.
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