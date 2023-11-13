Вдруг пожаловался на боли в сердце. В Москве госпитализировали известного телеведущего

В Москве госпитализировали известного телеведущего Отара Кушанашвили. По данным РЕН ТВ,
Как сообщает телеграм-канал SHOT, у Кушанашвили инфаркт. Продюсер телеведущего заявил, что у него в последнее время было много работы, и «просто не выдержало сердце».
— Состояние Отара Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в палате. Никаких диагнозов пока не подтверждаем, — говорится в телеграм-канале Кушанашвили.
Отар Кушанашвили стал известен как ведущий скандальной программы «Акулы пера», которая выходила на канале ТВ-6 в 1995–1998 годах. Позднее снимался в музыкальных передачах «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из Метелицы». Сейчас журналист ведет свою программу на YouTube.