Вдруг пожаловался на боли в сердце. В Москве госпитализировали известного телеведущего

Отар Кушанашвили стал известен как ведущий скандальной программы «Акулы пера», которая выходила на канале ТВ-6 в 1995–1998 годах. Позднее снимался в музыкальных передачах «Партийная зона», «Диск-канал», «Вечеринка из Метелицы». Сейчас журналист ведет свою программу на YouTube.

