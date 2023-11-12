Погиб машинист, его помощник и водитель. На ВСЖД поезд с пассажирами врезался в грузовик

На севере Иркутской области в ночь с 11 на 12 ноября пассажирский поезд сообщением Северобайкальск — Москва с толкнулся с грузовиком, который выехал на железнодорожный переезд. Погибли водитель автомобиля, машинист и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.
ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена в Усть-Кутском районе.
— Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом
Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.
Для устранения последствий ДТП на место происшествия направили восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская.
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