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Погиб машинист, его помощник и водитель. На ВСЖД поезд с пассажирами врезался в грузовик

Из-за ДТП задержаны несколько поездов

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На ВСЖД поезд с пассажирами врезался в грузовик

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На севере Иркутской области в ночь с 11 на 12 ноября пассажирский поезд сообщением Северобайкальск — Москва с толкнулся с грузовиком, который выехал на железнодорожный переезд. Погибли водитель автомобиля, машинист и его помощник. Об этом сообщает пресс-служба ВСЖД.

ДТП произошло на железнодорожном переезде между станциями Янталь и Лена в Усть-Кутском районе.

— Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом № 91 сообщением Северобайкальск — Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось, — отмечается в сообщении.

Пассажиры поезда за медицинской помощью не обращались.

Для устранения последствий ДТП на место происшествия направили восстановительный поезд станции Коршуниха-Ангарская.

Из-за случившегося задерживаются пассажирские поезда № 347 Северобайкальск — Барнаул — на полтора часа, а также поезд № 91 Северобайкальск — Москва — на четыре часа. Пассажиры поезда № 91 будут обеспечены питанием и питьевой водой.

В середине июля НГС рассказывал, как в Алтайском крае автобус столкнулся с поездом, водитель скончался на месте

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