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«Вы занимаетесь обогащением, сиделку нанимаете». Как живет студентка, пострадавшая в ДТП с уральским экс-вице-губернатором

Вопреки прогнозам врачей, девушка встала на ноги

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19-летняя студентка Настя Вяткина вместе с друзьями возвращалась с отдыха на челябинском озере

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Екатеринбургская студентка Настя Вяткина стала тяжелым инвалидом после аварии с участием бывшего вице-губернатора Челябинской области, владельца Среднеуральской птицефабрики, Андрея Косилова. Четыре года назад 19-летняя девушка вместе с друзьями возвращалась на Lada Vesta с озера в Челябинской области. Неожиданно на их полосу вылетел Lexus Косилова, обгонявший попутный автомобиль. Машины не смогли уйти от столкновения.

Настя была на пассажирском сиденье, она пострадала сильнее всех: переломы свода и основания черепа, костей головы, ушиб головного мозга, тяжелая контузия глазных яблок. Первое время врачи говорили родителям, что после таких травм она не выйдет из вегетативного состояния и потребуется только паллиативный уход. Но Настя благодаря реабилитации встала на ноги. О том, как она живет сейчас, журналисту E1.RU рассказали ее родители.

«Первое, что она сказала: "Доброе утро"»

Насте 23 года. Однокурсники по УрГЭУ уже получили дипломы, а у нее за эти годы другие серьезные достижения, другие цели и победы. Несмотря на прогнозы, она встала на ноги и начала ходить, самостоятельно дышать. Научилась одеваться, чистить зубы, причесываться. Потихоньку стала возвращаться речь.

Настя сейчас незрячая, врачи сказали родителям, что с этим пока ничего сделать нельзя. Проблемы со зрением связаны в том числе с поражением определенных долей мозга, отвечающих за подачу сигналов, нервных импульсов. Возможно, когда-нибудь потом, при дальнейшем восстановлении, появится шанс на возвращение зрения.

Она ест мягкую, перемолотую в блендере пищу, но глотать еще тяжело, поэтому гастростомическую трубку, которая позволяет вводить питание непосредственно в желудок, пока не убирают, через нее доливают нужное количество жидкости.

Во время нашей беседы Настя сидит на диване рядом с мамой. Молчит — к полудню она уже устала. Вячеслав, Настин папа, смотрит на часы: дочь скоро пора укладывать спать, ей необходим дневной сон для отдыха.

По квартире Настя ходит потихоньку сама. С поддержкой родителей может дойти до лифта и выйти из подъезда, а на улице ее усаживают в коляску. Гулять получается в основном во дворе, но если погода хорошая, то и в парке. Этим летом Настя, ее младший брат и родители первый раз за четыре года выбрались в дальнее путешествие — на рыбалку в поселок Шабры. И, хотя поселок находится в черте Екатеринбурга, для них это первый опыт такой поездки.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Максим Бутусов, Елена Панкратьева / E1.RU

Полгода назад Настя стала произносить предложения, до этого были лишь отдельные, очень простые слова: мама, папа.

— Первое, что она сказала: «Доброе утро». Через какое-то время мы услышали от нее: «Да, больно!» Мы тогда вытирали ей лицо, видимо, было некомфортно, — вспоминает мама. — Сейчас она стала выбирать блюда, которые хочет поесть. Предложения пока простые, но для нас это большой прогресс.

Сначала врачи говорили родителям, что с такими травмами девушка навсегда останется в вегетативном состоянии. Но ее организм начал бороться.

— Мы после аварии лежали в 23-й больнице с трахеостомой (разрез в трахее, делается пациентам, которые не могут самостоятельно дышать. — Прим. ред.), нас отправляли в паллиатив. Через полгода мы приехали на прием, там увидели, что Настя уже не вегетативная, обрадовались за нас: молодцы, — вспоминает Светлана, мама Насти.

За четыре года девушка прошла несколько курсов реабилитации: в клинике доктора Волковой и Институте головного мозга в Березовском, что под Екатеринбургом.

— Первые шаги весной 2022 года Настя сделала во время реабилитации у доктора Волковой — благодаря занятиям. В прошлом году три недели лежали в Институте мозга в Березовском, это тоже дало свои результаты, стало лучше с мелкой моторикой, и все движения стали более выраженными, активными, — рассказывает мама. — У всех своя методика, она дает в комплексе результаты, выстреливает. Реабилитация, занятия плюс препараты — всё вместе дает прогресс. Насколько максимально можно восстановиться, никто точно сказать не может, говорят: мозг — своя страна, своя планета, изучать и изучать.

Часть курсов реабилитации оплачивали благотворительные фонды: «Правмир», Фонд святой Екатерины, фонд Богатикова, помогающий жертвам ДТП. Два курса оплатил сам Андрей Косилов.

Андрей Косилов (в шортах) после аварии

Андрей Косилов (в шортах) после аварии

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Виновник аварии пытался получить деньги с пострадавшей

В уголовном деле, возбужденном против бизнесмена, бывшего вице-губернатора Челябинской области, было двое пострадавших. Кроме Насти, это ее знакомый, находившийся в тот день за рулем Lada Vesta. Он тоже получил травмы и пробыл в коме две недели. Андрей Косилов виновным себя не считал и утверждал, что на том отрезке дороги не было видно сплошной линии. Кроме того, он уверял, что у водителя «Лады» была возможность избежать столкновения. Родители Насти тогда переживали за ход расследования, но огласка была мощной и дело уже никак не получилось бы спустить на тормозах.

В 2021 году суд признал Андрея Косилова виновным в аварии и приговорил к двум годам ограничения свободы с лишением водительских прав на такой же срок. С 22:00 до 06:00 он не мог покидать квартиру, менять без разрешения место жительства и выезжать за пределы своего района.

Было по этому делу и несколько гражданских процессов. Косилова обязали выплатить компенсацию: 300 тысяч рублей водителю и 1 миллион пассажирке Насте Вяткиной. Позже ее родители предъявили бизнесмену еще один иск о компенсации расходов на лечение по чекам, морального вреда матери и отцу и о возмещении утраченного заработка Насте.

Суд первой инстанции удовлетворил требования Вяткиных, обязал виновника выплатить 3,1 миллиона. Андрей Косилов подал апелляционную жалобу, и Свердловский областной суд снизил сумму компенсации до 2,6 миллиона. Бизнесмен попытался оспорить и это решение, но Седьмой кассационный суд Челябинска оставил его в силе. На эти деньги семья рассчиталась в том числе и с кредитами, которые брала на один из курсов реабилитации.

Бизнесмен утверждал, что невиновен, его приговорили к двум годам ограничения свободы. Сейчас срок наказания закончился

Бизнесмен утверждал, что невиновен, его приговорили к двум годам ограничения свободы. Сейчас срок наказания закончился

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А летом 2022 года родители Насти получили уведомление от Косилова: бизнесмен, из-за которого студентка стала тяжелым инвалидом, сам требовал с нее 70 тысяч рублей расходов на адвоката. Такая юридическая лазейка появилась из-за того, что апелляция частично удовлетворила его требования и снизила размер выплаты.

Позже это ходатайство было отозвано из суда.

«Мне часто снится, что Настя стала прежней»

Первое время после аварии Андрей Косилов несколько раз общался с родителями по телефону, обещал помощь.

— Поначалу перечислял деньги на реабилитацию, — вспоминает Вячеслав Вяткин. — Видимо, нужно было для смягчения приговора. Потом не звонил ни разу, только адвокат. Изначально говорил: «Вне зависимости, виновен или нет, буду помогать». И где он сейчас? (Наказание для Андрея Косилова уже закончилось, и он может жить прежней жизнью. — Прим. ред.) И где мы? Да, несмотря ни на что, мы делаем всё, что можем сделать для дочери. Но где-то мы бессильны, беспомощны. Нам на свои зарплаты не вывезти все реабилитации. Был момент, когда на реабилитации нужна была оплата сиделки.

Помню, стою в дверях, надо к Насте ехать, сиделку сменить, а сын четырехлетний плачет, что опять меня не будет дома. Там дочь лежачая, тут сын не может меня отпустить.

Вячеслав научился ухаживать за трахеостомой, специально для этого прошел курс в 23-й больнице. Двое суток с Настей дежурил он, двое — сиделка.

— За это его, [Косилова], адвокат нас упрекала: «Вы занимаетесь обогащением, сиделку нанимаете». Да, я нанимаю ее, потому что без нее никак! Адвокат меня уверяла, что нам положен соцработник. Насколько люди живут в другом мире, оторванном от жизненных реалий! Соцработник может навестить, прийти помыть посуду, сходить в магазин за продуктами за плату. Это не сиделка. Еще не сразу сиделку найдешь, помню, женщину одну наняли, через день звонит: «Поменяйте меня, я физически вывожу, но морально меня не хватило», — вспоминает он.

Светлана с дочкой Настей

Светлана с дочкой Настей

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Родители Насти продолжают работать. Вячеслав — сотрудник полиции, Светлана — торговый представитель в одной из продуктовых компаний. У нее есть возможность работать удаленно и быть рядом с дочерью. А во время ее командировок муж по возможности подменяется на работе.

В крайних случаях с Настей дежурит одна из бабушек, но ей физически тяжело поддерживать внучку при ходьбе, менять памперсы. Вторая бабушка из-за проблем со здоровьем просто бессильна помочь.

Настин младший брат сейчас второклассник. Когда случилась беда, ему было четыре года. Он как может помогает родителям, присматривает за сестрой, когда нужно сбегать в магазин, а один из взрослых на работе, помогает везти коляску по улице.

Как-то в конце декабря брат подошел к Насте, тронул за плечо и сказал: «Ну всё, осталось два дня — и ты поправишься». Оказалось, он написал письмо Деду Морозу, попросил, чтобы она выздоровела и могла как раньше играть с ним, бегать, смеяться. Но 1 января 2022 года Настя не стала прежней. Мальчик тогда переживал, что написал письмо слишком поздно и оно не успело дойти.

И все-таки желание младшего сына немного сбывается, уверены родители:

— Настя потихоньку, маленькими шагами делает успехи. Мы с ней каждую минуту и можем не заметить постепенные перемены. А те, кто Настю долго не видел, сразу замечают. Хоть по чуть-чуть, но идем вперед. Хотелось бы, конечно, быстрее.

В «Ладе», которая разбилась на трассе, ехал Настин парень, на тот момент у них были отношения. Ему повезло, он не пострадал. Мы спрашиваем родителей, навещает ли он свою теперь уже бывшую девушку, чтобы хоть немного поддержать.

— Нет… Сами понимаете, у всех своя жизнь, и у друзей, и у подруг… — отвечает Светлана.

Настя может ходить с поддержкой

Настя может ходить с поддержкой

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Но после случившейся беды у семьи появились новые друзья — прежде незнакомые люди.

— Есть у нас такой хороший знакомый, Александр из Челябинска. Просто хороший человек, которого задела наша история. Прочитал про Настю, узнал наш телефон. Позвонил. И теперь постоянно на связи, звонит или пишет: что новенького, как Настюша, как здоровье, передавайте привет. Даже приезжал к нам в гости из Челябинска. Сидел рядом, что-то ей рассказывал. Для нас это радость, и Насте это тоже очень нужно, новый человек, новое общение.

Когда-то Настя побеждала в детских конкурсах красоты: «Мисс Урала», «Мисс Екатеринбург», брала Гран-при «Мисс мира» в Болгарии. Вячеслав сейчас вспоминает разные счастливые моменты из той, прежней жизни. Например, как один раз поехал сопровождать дочку на конкурс в Москву и оказался единственным папой среди многочисленных мам... Как успокаивал дочку, мол, не надо переживать, когда будут брать интервью, а сам разволновался, когда его начали снимать.

— Мне часто снится, что Настя стала прежней. Потом просыпаюсь…

Мы рассказывали историю екатеринбургского школьника Ромы Кузнецова, его сбил водитель на пешеходном переходе. Год подросток провел в коме, но все-таки смог встать.

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