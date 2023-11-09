«Вы занимаетесь обогащением, сиделку нанимаете». Как живет студентка, пострадавшая в ДТП с уральским экс-вице-губернатором

А летом 2022 года родители Насти получили уведомление от Косилова: бизнесмен, из-за которого студентка стала тяжелым инвалидом, сам требовал с нее 70 тысяч рублей расходов на адвоката. Такая юридическая лазейка появилась из-за того, что апелляция частично удовлетворила его требования и снизила размер выплаты.



Позже это ходатайство было отозвано из суда.

«Мне часто снится, что Настя стала прежней»

Первое время после аварии Андрей Косилов несколько раз общался с родителями по телефону, обещал помощь.



— Поначалу перечислял деньги на реабилитацию, — вспоминает Вячеслав Вяткин. — Видимо, нужно было для смягчения приговора. Потом не звонил ни разу, только адвокат. Изначально говорил: «Вне зависимости, виновен или нет, буду помогать». И где он сейчас? (Наказание для Андрея Косилова уже закончилось, и он может жить прежней жизнью. — Прим. ред.) И где мы? Да, несмотря ни на что, мы делаем всё, что можем сделать для дочери. Но где-то мы бессильны, беспомощны. Нам на свои зарплаты не вывезти все реабилитации. Был момент, когда на реабилитации нужна была оплата сиделки.