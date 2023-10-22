Фура и седан столкнулись на трассе под Новосибирском — видео последствий аварии

Под Новосибирском вечером 22 октября на трассе произошло ДТП. Как сообщили очевидцы в телеграм-канале «АСТ-54», на трассе недалеко от Искитима столкнулись фура и седан Nissan.
— Рядом с микрорайоном Ложок фура уничтожила белый седан Nissan Bluebird Sylphy, въехав ему в бочину. Образовалась гигантская пробка в сторону Новосибирска. Один погибший, может, и два, — говорится в посте.
Как предположили очевидцы, во время обгона Nissan выехал на встречную полосу и не успел уйти от столкновения с грузовиком.
Корреспондент НГС обратился в отдел пропаганды областного ГИБДД за комментарием по ситуации. Ответ из инспекции не поступил.
Ранее у новосибирского аэропорта КАМАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями. Дорожное происшествие произошло между аэропортом и селом Красноглинным.