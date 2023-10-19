В Подмосковье убили сына и тещу основателя «Парка Горького» Стаса Намина

Стас Намин — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино. Создатель и лидер рок-группы «Цветы», организатор первого в СССР независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли многие отечественные рок- и поп-звезды (например, рок-группа «Парк Горького), первых в стране музыкальных фестивалей. Основатель первых в стране частных антреприз: концертного агентства, студии дизайна, фирмы грамзаписи, радиостанции, телекомпании и т. д. Организатор крупнейших независимых международных и межгосударственных фестивалей культуры в стране и в мире.

