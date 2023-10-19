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В Подмосковье убили сына и тещу основателя «Парка Горького» Стаса Намина

Их тела нашли в загородном доме, в убийстве подозревают другого сына музыканта

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В доме работают следователи

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В загородном доме в Подмосковье нашли тела родственников рок-музыканта Стаса Намина — его тещу и сына. Об этом сообщает источник РИА Новости. Также указано, что по подозрению в двойном убийстве задержан еще один их родственник. В СК по Московской области сообщили, что тела были обнаружены в доме в деревне Крюково, по факту убийства возбуждено уголовное дело. Следователи изъяли «смывы вещества бурого цвета», нож, молоток и одежду.

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Видео: ГСУ СК России по Московской области / t.me

Как сообщает телеграм-канал SHOT, погибшие — 30-летний сын Стаса Намина, режиссер Артём Микоян, и 85-летняя Полина Ткаченко, теща музыканта. По данным источника телеграм-канала, в убийстве подозревают старшего сына Намина — 39-летнего Романа Микояна. В момент убийства он был не в себе и не сразу понял, что совершил. Роман Микоян задержан и находится на допросе.

Стас Намин — советский и российский музыкант, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссёр театра и кино. Создатель и лидер рок-группы «Цветы», организатор первого в СССР независимого продюсерского центра SNC, откуда вышли многие отечественные рок- и поп-звезды (например, рок-группа «Парк Горького), первых в стране музыкальных фестивалей. Основатель первых в стране частных антреприз: концертного агентства, студии дизайна, фирмы грамзаписи, радиостанции, телекомпании и т. д. Организатор крупнейших независимых международных и межгосударственных фестивалей культуры в стране и в мире.

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