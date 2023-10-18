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Тема дняСтранная машина в центре Новосибирска
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На борту рейса «Москва — Барнаул» умерла пассажирка — самолет экстренно сел в Екатеринбурге

Женщина начала задыхаться во время полета

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Обстоятельства ЧП выясняют следователи

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В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет. Пассажирке рейса Москва — Барнаул стало плохо во время полета. Врачи скорой, приехавшие в аэропорт, не смогли ей помочь — 50-летняя женщина скончалась во время посадки.

— Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

Сейчас по факту скоропостижной смерти пациентки проводится доследственная проверка.

В августе НГС рассказывал, как футбольному судье FIFA спасли жизнь при перелете из Москвы в Новосибирск.

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