На борту рейса «Москва — Барнаул» умерла пассажирка — самолет экстренно сел в Екатеринбурге

В аэропорту Екатеринбурга экстренно сел самолет. Пассажирке рейса Москва — Барнаул стало плохо во время полета. Врачи скорой, приехавшие в аэропорт, не смогли ей помочь — 50-летняя женщина скончалась во время посадки.
— Женщина во время полета стала задыхаться, и командир воздушного судна принял решение совершить посадку самолета для оказания срочной медицинской помощи. В ходе совершения посадки бортпроводниками проводились необходимые реанимационные мероприятия, однако они положительного результата не принесли, — рассказали в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.
Сейчас по факту скоропостижной смерти пациентки проводится доследственная проверка.
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