«Денег хватило на семь памятников и оградки». Как живет Ейск спустя год после падения военного самолета и гибели 16 человек

Вечером 17 октября 2022 года было прохладно, после работы жители спешили забрать детей. Во дворе дома на улице Коммунистической, 20/1 как раз находятся детский сад и школа. Когда случилась трагедия, не у всех еще закончились уроки.



— У меня соседка живет здесь, ее дом через садик. Она услышала взрыв, дом затрясло. Два раза что-то взорвалось. Она начала собирать документы, потом всё бросила, побежала за ребенком в школу. Дети все неслись домой. Хорошо, что он не попал в школу или садик, — вспоминает случившееся случайная прохожая. Все местные, кого не спросишь, или сами хорошо помнят тот вечер, или неоднократно слышали истории от друзей и соседей.



Квартира несчастливая

Девятиэтажку из белого кирпича — огромный угловой дом на 10 подъездов и 371 квартиру — построили в 1987 году. Почти в центре города, рядом автовокзал, педколледж, морской рыбопромышленный техникум и администрация Ейского района. На карте район обозначен как «Солнечный» — здесь много зелени, старых многоэтажек и уютных дворов с пожелтевшими вывесками магазинов и ржавыми качелями.

