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Военный самолет упал в ЕйскеРепортаж

«Денег хватило на семь памятников и оградки». Как живет Ейск спустя год после падения военного самолета и гибели 16 человек

Что изменилось после трагедии в городе

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Небо над Ейском исполосовано следами от самолетов

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Вечером 17 октября 2022 года в многоэтажку на улице Коммунистической в Ейске врезался истребитель Су-34. Пилоты успели катапультироваться, но в доме начался пожар, унесший жизни 15 человек. Еще одна шестилетняя девочка через несколько месяцев умерла в больнице.

Спустя год после случившегося в самом городе мало что напоминает о трагедии. Стихийного мемориала, сразу возникшего неподалеку от места падения, давно уже нет. Сейчас на месте разрушенного дома почти построили новый, а жителям скоро начнут выдавать ключи от квартир.

Журналист 93.RU Валерия Дульская побывала в Ейске, где продолжается жизнь под гул самолетов.

Подумали, что бомбежка

— Я дома была. Ждала, пока дочка с работы придет, она рядом в магазине работает. Я на кухне режу салат и что-то такое «бамц». Думаю, ну, авария наверное. Думаю, салат дорежу, посмотрю. Звонит дочка, говорит, в доме пожар, бери документы и выходи, в лифт не садись, — вспоминает Наталья, жительница уцелевшей части дома. — Я пока с девятого этажа спустилась, сто раз умирала. Начало лопаться что-то. А я думаю, ну всё, это украинцы нас.

В 18:25 жители района услышали звук взрыва. Как стало известно уже потом, военный самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение и рухнул прямо на жилой массив. Когда разгорелся крупный пожар, в доме начали лопаться стекла — поэтому многие жильцы подумали, что началась бомбежка.

После крушения самолета в доме начался пожар

После крушения самолета в доме начался пожар

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Когда Наталья спустилась, возле подъезда ее встретила дочь, а все соседи уже выбежали во двор — самолет упал с другой стороны дома, и большинство жильцов просто не понимали, что происходит. Люди видели только столб дыма и первые минуты продолжали думать, что к ним прилетел снаряд или что-то наподобие. Вскоре во дворе возле одной из лавочек заметили кресло пилота, которое при катапультировании перелетело через дом.

— Кресло во дворе валялось, вот здесь, — местный житель Александр показывает рукой под дерево, — а один купол был на садике. Двое катапультировались, живые. Кто-то начал их снимать и задавать провокационные вопросы, ну мужики им [тем, кто снимал] и вломили.

Обломки самолета упали во дворе

Обломки самолета упали во дворе

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Совсем другая картина была у тех, кто в момент крушения находился с обратной стороны дома возле торгового центра «Меотида» и магазина «Магнит». Самолет упал аккурат за ними — каких-то сто метров, и жертв могло бы быть гораздо больше, считают местные жители.

— Пилоты выпрыгнули, мы одного видели, второй перелетел то ли на школу, то ли на садик. Молодые-молодые парни, совершенно. Их спрашивали, они ничего не говорили. И их сразу забрали, и больше мы ничего о них не слышали: посадили их или на [спецоперацию] отправили, — разводит руками местная жительница Виктория, в тот вечер она шла с работы по улице Коммунистической. До сих пор она задается вопросом, почему пилоты не увели истребитель в море?

Фрагменты самолета остались прямо в доме

Фрагменты самолета остались прямо в доме

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Хорошо, что не в школу

Ейск — небольшой 80-тысячный городок на берегу Азовского моря. Военный аэродром находится в городской черте с 1930-х, долгие годы его использовали в качестве учебного для нужд местного авиаучилища. Какое-то время там летали даже гражданские самолеты, но потом «всё свернули». По словам горожан, аэродром расконсервировали пару лет назад.

Ейчане давно привыкли к гулу самолетов, тем более что город вырос и дома достаточно близко подобрались к аэродрому. Но с февраля 2022 года летать стали особенно часто.

Кажется, что самолеты летят прямо над домами

Кажется, что самолеты летят прямо над домами

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Вечером 17 октября 2022 года было прохладно, после работы жители спешили забрать детей. Во дворе дома на улице Коммунистической, 20/1 как раз находятся детский сад и школа. Когда случилась трагедия, не у всех еще закончились уроки.

— У меня соседка живет здесь, ее дом через садик. Она услышала взрыв, дом затрясло. Два раза что-то взорвалось. Она начала собирать документы, потом всё бросила, побежала за ребенком в школу. Дети все неслись домой. Хорошо, что он не попал в школу или садик, — вспоминает случившееся случайная прохожая. Все местные, кого не спросишь, или сами хорошо помнят тот вечер, или неоднократно слышали истории от друзей и соседей.

Квартира несчастливая

Девятиэтажку из белого кирпича — огромный угловой дом на 10 подъездов и 371 квартиру — построили в 1987 году. Почти в центре города, рядом автовокзал, педколледж, морской рыбопромышленный техникум и администрация Ейского района. На карте район обозначен как «Солнечный» — здесь много зелени, старых многоэтажек и уютных дворов с пожелтевшими вывесками магазинов и ржавыми качелями.

Наглядная карта микрорайона

Наглядная карта микрорайона

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Многие квартиры в доме на улице Коммунистический выдавали рабочим местного станкостроительного завода, которого больше нет. Семье Ищенко трешка в этом доме досталась еще в конце 80-х. В итоге в этой квартире обосновались несколько поколений: от бабушки до правнуков. Но с 2016 года, как говорят соседи, у семьи началась череда неудач. Случился серьезный пожар, погибла бабушка.

— У них квартира несчастливая. Они же горели. Я шла с «Магнита» часов в 11 утра, это зима была. Смотрю, пожар, стекло лопнуло и дым пошел, на седьмом, кажется, этаже. Я начала кричать: «Пожар», — вспоминает случившееся соседка Наталья.

После смерти бабушки в трехкомнатной квартире остались жить три поколения: 50-летние супруги Галина и Александр, их дети — 20-летний Антон и 26-летняя Наталья, а также внуки [дети Натальи]: девятилетний Ваня, восьмилетняя Нина и пятилетний Коля. В тот роковой вечер 17 октября двух старших детей нужно было вести к врачу, поэтому Наталья заранее забрала из детского сада младшего Колю. Так вся семья оказалась дома раньше положенного. Погибли все семеро.

— Люди как люди, он [Александр] трудолюбивый очень, вся семья трудолюбивая. Наташа в декрете была, и то старалась работу найти, — вспоминает мать Александра Любовь Кирилловна.

За один вечер женщина потеряла детей и внуков

За один вечер женщина потеряла детей и внуков

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Любови Кирилловне около 80 лет, погибший Александр — ее сын. Сейчас она вместе со вторым сыном Андреем судится с Министерством обороны, чтобы получить деньги за гибель родных.

Миллион за сына

История погибшей семьи настолько потрясла ейчан, что журналисту ее рассказывает буквально каждый прохожий. У многих начинает дрожать голос, а глаза становятся влажными.

— Это страшно, когда погибла вся семья, вы знаете? Они даже не знали, куда бежать. Намочили все одеяла, укутались, чтобы спуститься вниз, — со слезами на глазах рассказывает одна из собеседниц.

Но еще больше людей возмущает несправедливость, с которой столкнулись родные погибших — после случившегося они не смогли получить обещанные властями выплаты, а неприватизированная квартира больше им не положена.

Стихийный мемориал возник спустя считаные часы после крушения

Стихийный мемориал возник спустя считаные часы после крушения

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Через два дня после трагедии краевые власти выделили Министерству труда и соцразвития края 26 197 400 рублей. Из этой суммы почти 15 миллионов рублей заложили на выплаты единовременных пособий родственникам погибших (по одному миллиону рублей за каждого умершего, которых на тот момент было 15 человек). Постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев.

Ищенко получили не семь миллионов рублей, а всего один. Его выплатили Любови Кирилловне, матери Александра. За остальных женщине ничего не положено — по закону они не являются близкими родственниками.

— Получается, внуки и правнуки мне не родня, невестка и подавно. Хотя я растила их всех, — вздыхает пенсионерка.

Участок на кладбище выделила администрация

Участок на кладбище выделила администрация

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В стесненных условиях

— Как ранее уже объясняли членам семьи Ищенко, и еще раз на личном приеме разъяснил глава района Роман Бублик, по закону выплаты полагаются только на ближайших родственников. В данном случае — на сына. Остальные погибшие члены семьи (невестка и внуки) ими не являются. Соответственно, выплаты в администрацию района на этих погибших членов семьи Ищенко не поступали, — еще в апреле пояснили журналисту 93.RU в пресс-службе администрации Ейского района.

Также семья не получила компенсацию за потерю квартиры, так как она не была приватизирована. В ней был прописан только погибший Александр, а его брат Андрей с матерью выписались, чтобы понизить счет на ЖКУ. В итоге полученного миллиона Любови Кирилловне хватило только на установку семи памятников и оградки.

Маленький Коля в этом году должен был пойти в школу

Маленький Коля в этом году должен был пойти в школу

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Сейчас оставшиеся члены семьи живут в стесненных условиях: на 40 квадратных метрах ютятся восемь человек: сама пенсионерка, ее сын Андрей с женой, внуки и правнуки, в том числе дети семи и двух лет. Любовь Кирилловна говорит, что к 80 годам хочется тишины и покоя, но выбора пока нет. Женщина признается, что если бы получила компенсацию, то купила бы небольшую квартиру, чтобы спокойно жить одной.

В администрации Ейского района журналисту 93.RU заявили, что рассматривают вопрос передачи квартиры семье Ищенко. Пока что законных оснований для этого нет: жилье муниципальное, а единственный прописанный, Александр, погиб.

Виноваты перепелки

По словам местной жительницы Виктории, многие ейчане видели самолет в тот вечер — за ним тянулся черный шлейф дыма. В таком состоянии истребитель «нарезал круги над городом». Многие считают, что экипаж, видимо, ждал команды, и винят в случившемся самих летчиков.

— Они только взлетели и видят дым, ну поверните в море, развернитесь. Вы же видите, что на квартал летите жилой, — недоумевает женщина. — Они долго летели с черной полосой, куда вы, блин, летите?

Самолет упал при взлете

Самолет упал при взлете

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Еще один местный житель Петр считает, что ошибкой стала работа диспетчеров, которые не дали команду лететь в лиман.

— Диспетчер говорит, куда садиться. Значит, диспетчеру надо молотком по голове надавать, — считает мужчина.

По данным Минобороны РФ, самолет Су-34 упал при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета из-за возгорания двигателя. Позже стало известно, что это произошло после попадания птиц в двигатель. Родные погибшей семьи Ищенко рассказали корреспонденту 93.RU, что после завершения расследования им выдали «книжку с результатами экспертиз». В ней говорится, что виноваты перепелки.

— Ну на две минуты он бы перетянул, он бы влетел в море. Погибло бы два человека или 15? И виноватых нет, кроме перепелок, — Любовь Ищенко до сих пор не может смириться с произошедшим.

Когда начали разбирать дом, Любови Александровне не разрешили войти в сгоревшую квартиру даже за семейными фото — сказали, что там небезопасно.

Когда начали разбирать дом, Любови Александровне не разрешили войти в сгоревшую квартиру даже за семейными фото — сказали, что там небезопасно.

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Ощущение, что в окно залетят

Местных возмущают полеты над городом. Сразу после трагедии летать стали меньше, но со временем всё вернулось на круги своя. За два дня командировки, что я была в Ейске, над головой десятки раз проносились самолеты. Люди мрачно шутят, что дом на Коммунистической восстанавливают быстро — только что от этого толку, если в него опять что-нибудь влетит?

Изначально, еще до Великой Отечественной войны, взлетно-посадочная полоса аэродрома проходила вдоль пляжа. Затем, по словам местных, из-за розы ветров ее перенесли.

Во время разговора ейчане вспоминают еще одну недавнюю трагедию — этим летом военный самолет упал в лиман, а пилот не смог выбраться и захлебнулся.

— Если бы в лиман не упал, не дай Бог, он бы здесь дома снес. Рыбаки говорили, он над косой еще «стрелять» начал посреди моря. Ну, стрелять, в смысле, ломаться, — вспоминает Петр. По иронии судьбы именно в этот момент наш разговор прерывает гул пролетающего прямо над нами самолета.

Самолеты летают очень низко

Самолеты летают очень низко

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— Нам, гражданам-обывателям, нервы мотают. Нервничаем, когда летят. Надо у мэра спросить, если опять упадет, что он будет делать? — ругается мужчина.

Честно говоря, к мэру просят обратиться многие. Люди возмущены постоянными полетами над городом и просят узнать у администрации, планируется ли что-то с этим делать.

— Самолеты пугают, мы жалуемся всё время. Я живу у моря, и надо мной самые тяжелые летят очень низко, ощущение, что в окно залетят. Когда они начинают приземляться, ощущение, что на дом садятся, — причитает еще одна местная жительница.

Жизнь продолжается

Сейчас работы по восстановлению разрушенной многоэтажки на улице Коммунистической близятся к завершению. Их стоимость неизвестна: госконтракта на строительство нет. Судя по баннерам вокруг здания, им занимается краснодарский застройщик. На каких условиях — неизвестно.

В пресс-службе администрации Ейского района порталу 93.RU рассказали, что уже закончили возводить несущие конструкции, сейчас рабочие делают кровлю и устанавливают двери. Также в доме занимаются внутренней отделкой, прокладывают инженерные сети, отопление и канализацию.

Новая часть дома стоит вплотную к старой

Новая часть дома стоит вплотную к старой

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К 1 ноября дом планируют сдать, а пострадавшим выдать ключи. Затем у людей будет время, чтобы сделать ремонт: по замыслу чиновников, на это потребуется пару месяцев. Новый год люди смогут встретить в новых квартирах.

Среди местных до сих пор нет единого мнения: нужно ли было восстанавливать дом или же людей стоило расселить в другие места. Как говорят Ищенко, после трагедии администрация спрашивала об этом у самих пострадавших. Большинство было за то, чтобы не восстанавливать — слишком тяжело жить в месте, где погибло столько народа. Вместо здания предлагали сделать парк или мемориал, но в итоге многоэтажку решили сохранить. Это решение поддержали жители уцелевшей части дома. Жизнь ведь продолжается.

— 10 октября мы приезжали на кладбище, внученьке было девять лет, — вытирает слезы Любовь Ищенко. — Привезла я цветочки, купила альбомчик, карандашики. Но их уже забрали, пусть помянут. А 17-го дома помянем, потому что многие работают и не смогут приехать.

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