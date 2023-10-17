«Денег хватило на семь памятников и оградки». Как живет Ейск спустя год после падения военного самолета и гибели 16 человек

Вечером 17 октября 2022 года в многоэтажку на улице Коммунистической в Ейске врезался истребитель Су-34. Пилоты успели катапультироваться, но в доме начался пожар, унесший жизни
Спустя год после случившегося в самом городе мало что напоминает о трагедии. Стихийного мемориала, сразу возникшего неподалеку от места падения, давно уже нет. Сейчас на месте разрушенного дома почти построили новый, а жителям скоро начнут выдавать ключи от квартир.
Журналист 93.RU Валерия Дульская побывала в Ейске, где продолжается жизнь под гул самолетов.
Подумали, что бомбежка
— Я дома была. Ждала, пока дочка с работы придет, она рядом в магазине работает. Я на кухне режу салат и что-то такое «бамц». Думаю, ну, авария наверное. Думаю, салат дорежу, посмотрю. Звонит дочка, говорит, в доме пожар, бери документы и выходи, в лифт не садись, — вспоминает Наталья, жительница уцелевшей части дома. — Я пока с девятого этажа спустилась, сто раз умирала. Начало лопаться что-то. А я думаю, ну всё, это украинцы нас.
В 18:25 жители района услышали звук взрыва. Как стало известно уже потом, военный самолет, выполнявший учебно-тренировочный полет, потерпел крушение и рухнул прямо на жилой массив. Когда разгорелся крупный пожар, в доме начали лопаться стекла — поэтому многие жильцы подумали, что началась бомбежка.
Когда Наталья спустилась, возле подъезда ее встретила дочь, а все соседи уже выбежали во двор — самолет упал с другой стороны дома, и большинство жильцов просто не понимали, что происходит. Люди видели только столб дыма и первые минуты продолжали думать, что к ним прилетел снаряд или что-то наподобие. Вскоре во дворе возле одной из лавочек заметили кресло пилота, которое при катапультировании перелетело через дом.
— Кресло во дворе валялось, вот здесь, — местный житель Александр показывает рукой под дерево, — а один купол был на садике. Двое катапультировались, живые. Кто-то начал их снимать и задавать провокационные вопросы, ну мужики им [тем, кто снимал] и вломили.
Совсем другая картина была у тех, кто в момент крушения находился с обратной стороны дома возле торгового центра «Меотида» и магазина «Магнит». Самолет упал аккурат за ними — каких-то сто метров, и жертв могло бы быть гораздо больше, считают местные жители.
— Пилоты выпрыгнули, мы одного видели, второй перелетел то ли на школу, то ли на садик. Молодые-молодые парни, совершенно. Их спрашивали, они ничего не говорили. И их сразу забрали, и больше мы ничего о них не слышали: посадили их или на [спецоперацию] отправили, — разводит руками местная жительница Виктория, в тот вечер она шла с работы по улице Коммунистической. До сих пор она задается вопросом, почему пилоты не увели истребитель в море?
Хорошо, что не в школу
Ейск — небольшой
Ейчане давно привыкли к гулу самолетов, тем более что город вырос и дома достаточно близко подобрались к аэродрому. Но с февраля 2022 года летать стали особенно часто.
Вечером 17 октября 2022 года было прохладно, после работы жители спешили забрать детей. Во дворе дома на улице Коммунистической, 20/1 как раз находятся детский сад и школа. Когда случилась трагедия, не у всех еще закончились уроки.
— У меня соседка живет здесь, ее дом через садик. Она услышала взрыв, дом затрясло. Два раза что-то взорвалось. Она начала собирать документы, потом всё бросила, побежала за ребенком в школу. Дети все неслись домой. Хорошо, что он не попал в школу или садик, — вспоминает случившееся случайная прохожая. Все местные, кого не спросишь, или сами хорошо помнят тот вечер, или неоднократно слышали истории от друзей и соседей.
Квартира несчастливая
Девятиэтажку из белого кирпича — огромный угловой дом на 10 подъездов и 371 квартиру — построили в 1987 году. Почти в центре города, рядом автовокзал, педколледж, морской рыбопромышленный техникум и администрация Ейского района. На карте район обозначен как «Солнечный» — здесь много зелени, старых многоэтажек и уютных дворов с пожелтевшими вывесками магазинов и ржавыми качелями.
Многие квартиры в доме на улице Коммунистический выдавали рабочим местного станкостроительного завода, которого больше нет. Семье Ищенко трешка в этом доме досталась еще в конце
— У них квартира несчастливая. Они же горели. Я шла с «Магнита» часов в 11 утра, это зима была. Смотрю, пожар, стекло лопнуло и дым пошел, на седьмом, кажется, этаже. Я начала кричать: «Пожар», — вспоминает случившееся соседка Наталья.
После смерти бабушки в трехкомнатной квартире остались жить три поколения:
— Люди как люди, он [Александр] трудолюбивый очень, вся семья трудолюбивая. Наташа в декрете была, и то старалась работу найти, — вспоминает мать Александра Любовь Кирилловна.
Любови Кирилловне около 80 лет, погибший Александр — ее сын. Сейчас она вместе со вторым сыном Андреем судится с Министерством обороны, чтобы получить деньги за гибель родных.
Миллион за сына
История погибшей семьи настолько потрясла ейчан, что журналисту ее рассказывает буквально каждый прохожий. У многих начинает дрожать голос, а глаза становятся влажными.
— Это страшно, когда погибла вся семья, вы знаете? Они даже не знали, куда бежать. Намочили все одеяла, укутались, чтобы спуститься вниз, — со слезами на глазах рассказывает одна из собеседниц.
Но еще больше людей возмущает несправедливость, с которой столкнулись родные погибших — после случившегося они не смогли получить обещанные властями выплаты, а неприватизированная квартира больше им не положена.
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Ищенко получили не семь миллионов рублей, а всего один. Его выплатили Любови Кирилловне, матери Александра. За остальных женщине ничего не положено — по закону они не являются близкими родственниками.
— Получается, внуки и правнуки мне не родня, невестка и подавно. Хотя я растила их всех, — вздыхает пенсионерка.
В стесненных условиях
— Как ранее уже объясняли членам семьи Ищенко, и еще раз на личном приеме разъяснил глава района Роман Бублик, по закону выплаты полагаются только на ближайших родственников. В данном случае — на сына. Остальные погибшие члены семьи (невестка и внуки) ими не являются. Соответственно, выплаты в администрацию района на этих погибших членов семьи Ищенко не поступали, — еще в апреле пояснили журналисту 93.RU в пресс-службе администрации Ейского района.
Также семья не получила компенсацию за потерю квартиры, так как она не была приватизирована. В ней был прописан только погибший Александр, а его брат Андрей с матерью выписались, чтобы понизить счет на ЖКУ. В итоге полученного миллиона Любови Кирилловне хватило только на установку семи памятников и оградки.
Сейчас оставшиеся члены семьи живут в стесненных условиях: на 40 квадратных метрах ютятся восемь человек: сама пенсионерка, ее сын Андрей с женой, внуки и правнуки, в том числе дети семи и двух лет. Любовь Кирилловна говорит, что к 80 годам хочется тишины и покоя, но выбора пока нет. Женщина признается, что если бы получила компенсацию, то купила бы небольшую квартиру, чтобы спокойно жить одной.
В администрации Ейского района журналисту 93.RU заявили, что рассматривают вопрос передачи квартиры семье Ищенко. Пока что законных оснований для этого нет: жилье муниципальное, а единственный прописанный, Александр, погиб.
Виноваты перепелки
По словам местной жительницы Виктории, многие ейчане видели самолет в тот вечер — за ним тянулся черный шлейф дыма. В таком состоянии истребитель «нарезал круги над городом». Многие считают, что экипаж, видимо, ждал команды, и винят в случившемся самих летчиков.
— Они только взлетели и видят дым, ну поверните в море, развернитесь. Вы же видите, что на квартал летите жилой, — недоумевает женщина. — Они долго летели с черной полосой, куда вы, блин, летите?
Еще один местный житель Петр считает, что ошибкой стала работа диспетчеров, которые не дали команду лететь в лиман.
— Диспетчер говорит, куда садиться. Значит, диспетчеру надо молотком по голове надавать, — считает мужчина.
По данным Минобороны РФ, самолет Су-34 упал при наборе высоты во время учебно-тренировочного полета из-за возгорания двигателя. Позже стало известно, что это произошло после попадания птиц в двигатель. Родные погибшей семьи Ищенко рассказали корреспонденту 93.RU, что после завершения расследования им выдали «книжку с результатами экспертиз». В ней говорится, что виноваты перепелки.
— Ну на две минуты он бы перетянул, он бы влетел в море. Погибло бы два человека или 15? И виноватых нет, кроме перепелок, — Любовь Ищенко до сих пор не может смириться с произошедшим.
Ощущение, что в окно залетят
Местных возмущают полеты над городом. Сразу после трагедии летать стали меньше, но со временем всё вернулось на круги своя. За два дня командировки, что я была в Ейске, над головой десятки раз проносились самолеты. Люди мрачно шутят, что дом на Коммунистической восстанавливают быстро — только что от этого толку, если в него опять что-нибудь влетит?
Изначально, еще до Великой Отечественной войны, взлетно-посадочная полоса аэродрома проходила вдоль пляжа. Затем, по словам местных, из-за розы ветров ее перенесли.
Во время разговора ейчане вспоминают еще одну недавнюю трагедию — этим летом военный самолет упал в лиман, а пилот не смог выбраться и захлебнулся.
— Если бы в лиман не упал, не дай Бог, он бы здесь дома снес. Рыбаки говорили, он над косой еще «стрелять» начал посреди моря. Ну, стрелять, в смысле, ломаться, — вспоминает Петр. По иронии судьбы именно в этот момент наш разговор прерывает гул пролетающего прямо над нами самолета.
— Нам, гражданам-обывателям, нервы мотают. Нервничаем, когда летят. Надо у мэра спросить, если опять упадет, что он будет делать? — ругается мужчина.
Честно говоря, к мэру просят обратиться многие. Люди возмущены постоянными полетами над городом и просят узнать у администрации, планируется ли что-то с этим делать.
— Самолеты пугают, мы жалуемся всё время. Я живу у моря, и надо мной самые тяжелые летят очень низко, ощущение, что в окно залетят. Когда они начинают приземляться, ощущение, что на дом садятся, — причитает еще одна местная жительница.
Жизнь продолжается
Сейчас работы по восстановлению разрушенной многоэтажки на улице Коммунистической близятся к завершению. Их стоимость неизвестна: госконтракта на строительство нет. Судя по баннерам вокруг здания, им занимается краснодарский застройщик. На каких условиях — неизвестно.
В пресс-службе администрации Ейского района порталу 93.RU рассказали, что уже закончили возводить несущие конструкции, сейчас рабочие делают кровлю и устанавливают двери. Также в доме занимаются внутренней отделкой, прокладывают инженерные сети, отопление и канализацию.
К 1 ноября дом планируют сдать, а пострадавшим выдать ключи. Затем у людей будет время, чтобы сделать ремонт: по замыслу чиновников, на это потребуется пару месяцев. Новый год люди смогут встретить в новых квартирах.
Среди местных до сих пор нет единого мнения: нужно ли было восстанавливать дом или же людей стоило расселить в другие места. Как говорят Ищенко, после трагедии администрация спрашивала об этом у самих пострадавших. Большинство было за то, чтобы не восстанавливать — слишком тяжело жить в месте, где погибло столько народа. Вместо здания предлагали сделать парк или мемориал, но в итоге многоэтажку решили сохранить. Это решение поддержали жители уцелевшей части дома. Жизнь ведь продолжается.
— 10 октября мы приезжали на кладбище, внученьке было девять лет, — вытирает слезы Любовь Ищенко. — Привезла я цветочки, купила альбомчик, карандашики. Но их уже забрали, пусть помянут. А