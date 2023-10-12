По пробкам до травмпункта: автоинспекторы помогли доставить в больницу ребенка со сломанной рукой

11 октября в Новосибирске автомобиль ДПС сопроводил в машину с травмированным ребенком по пробкам до травмпункта. Об этом редакции НГС сообщил читатель. Подробности рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл около 17:00 часов. К специалистам обратился мужчина из-за травмы его сына.
— Мужчина пояснил, что у его сына перелом руки, необходимо срочно доставить до ближайшего медучреждения, — сообщили в ведомстве.
Сибиряк попросил помочь в сопровождении мальчика до больницы. В результате экипаж ДПС «довел» машину с ребенком до детской городской клинической больницы. В ведомстве уточнили, что наряд полка ДПС нес службу в Заельцовском районе. Специалисты находились около дома №414 по улице Дуси Ковальчук.
В марте этого года жительница Новосибирска публично поблагодарила экипаж ДПС, который помог ей в сложной ситуации. Женщина пробила колесо автомобиля, и сотрудники ведомства установили ей запасное.