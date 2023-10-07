Диверсанты расстреливают полицейских, города атакованы ракетами: в Израиле крупнейшее военное вторжение

Армия обороны Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» после обстрелов с территории сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление военных.
Сегодня утром в центральной и южной части Израиля объявили воздушную тревогу, сирены работали в том числе и в Тель-Авиве. Позднее стало известно, что с территории сектора Газа выпустили десятки ракет, есть прямые попадания в Тель-Авиве и Ашкелоне. Как сообщила радиостанция Kan, в результате прямого попадания ракеты в районе Сдерота погибла женщина, пострадали как минимум 15 человек.
Армия Израиля заявила о том, что на территорию страны в приграничные районы из сектора Газа проникло «неопределенное число» боевиков, очевидцы в соцсетях сообщают об уличных боях — диверсанты обстреливают полицейских и местных. Министр обороны Израиля на фоне обстрелов из Газы распорядился призвать на военную службу резервистов, сообщает ТАСС.
В Минобороны Израиля заявили, что в центральной части страны введено особое положение после обстрелов. Военные призвали жителей южных и центральных районов страны оставаться в убежищах. Позднее стало известно, что армия Израиля начала наносить удары по целям в секторе Газа.
Движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля под названием «Наводнение Аль-Акса». В своем заявлении Мухаммед ад-Дейф, глава военного крыла ХАМАС, обвинил израильскую сторону в оккупации и «неоднократных вторжениях в мечеть Аль-Акса». По утверждению ХАМАС, по израильским позициям было выпущено более 5 тысяч ракет и снарядов.
Также сообщается, что на границе Израиля и сектора Газа палестинцы подбили танк израильской армии Merkava IV.
Сектор Газа — территория на восточном побережье Средиземного моря, граничит с Израилем и Египтом. Конфликт уходит корнями в XX век — в 1947 году город Газа с прилегающей территорией вошел в состав Палестины, но через год началась арабо-израильская война, и город отошел под управление Египта. Эта ситуация сохранялась вплоть до 1967 года, когда после Шестидневной войны сектор захватил Израиль.
В 2005 году в секторе Газа начался переходный период самоуправления — Израиль вывел свои войска и ликвидировал поселения. Но в июне 2007 года внутрипалестинские противоречия между движениями ФАТХ и ХАМАС вылились в вооруженные столкновения в Газе. В результате сектор оказался под контролем ХАМАС и до настоящего времени функционирует автономно от центральных властей Палестины. В секторе действуют собственное правительство и силовой аппарат.
Израиль объявил сектор «враждебным образованием» и ввел практически полную блокаду. В декабре 2008 года — январе 2009 года Израиль провел масштабную операцию «Литой свинец», из-за которой в секторе погибло много гражданских.
Со своей стороны Израиль жалуется на регулярные ракетные обстрелы со стороны сектора Газа (по сведениям армии, около миллиона жителей страны находятся в радиусе поражения ракет боевиков ХАМАС). В ответ израильские ВВС регулярно наносят авиаудары по территории сектора Газа.
ХАМАС же, в свою очередь, считает Израиль агрессором, отмечая, что страна не хочет идти на переговоры. Согласно позиции группировки, Израиль должен прекратить «произвольные действия» против палестинцев в Иерусалиме и квартале Шейх Джаррах, а также «положить конец вторжениям поселенцев в мечеть Аль-Акса и всем формам агрессии против Газы».