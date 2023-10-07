Диверсанты расстреливают полицейских, города атакованы ракетами: в Израиле крупнейшее военное вторжение

Сектор Газа — территория на восточном побережье Средиземного моря, граничит с Израилем и Египтом. Конфликт уходит корнями в XX век — в 1947 году город Газа с прилегающей территорией вошел в состав Палестины, но через год началась арабо-израильская война, и город отошел под управление Египта. Эта ситуация сохранялась вплоть до 1967 года, когда после Шестидневной войны сектор захватил Израиль.

В 2005 году в секторе Газа начался переходный период самоуправления — Израиль вывел свои войска и ликвидировал поселения. Но в июне 2007 года внутрипалестинские противоречия между движениями ФАТХ и ХАМАС вылились в вооруженные столкновения в Газе. В результате сектор оказался под контролем ХАМАС и до настоящего времени функционирует автономно от центральных властей Палестины. В секторе действуют собственное правительство и силовой аппарат.