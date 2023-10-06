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Губернатор Забайкалья накинулся на стаю собак в центре Читы — он бросился спасать кота

У агрессивных псов были замечены бирки

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Губернатор отбил кота от трех собак

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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отбил бездомного кота от стаи собак возле перекрестка улиц Ленина и 9-го Января в центре Читы, сообщил корреспонденту «Чита.Ру» 5 октября очевидец. Также событие подтвердил знакомый с ситуацией источник из органов власти.

Инцидент произошел возле здания образовательного центра «Эврика», где глава региона участвовал в мероприятии, посвященном Дню учителя. Когда Александр Осипов выходил из центра и направлялся к машине, он увидел, как на кошку набросились три агрессивные собаки.

— Они кинулись на кошку, начали ее рвать. Осипов ринулся спасать кота, прямо налетел на этих собак. Одной собаке он даже сильно зарядил, — рассказал очевидец.


Как рассказал свидетель события, в борьбе с собаками также участвовал помощник губернатора. В итоге псов отогнали, а кошку удалось спасти.

По информации корреспондентов портала Чита.Ру, после публикации Александр Осипов вышел на связь с редакцией и уточнил, что собаки были с бирками.

В конце августа 2023 года краевая ветеринарная служба по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова внесла изменения в документы, согласно которым вновь отловленные бездомные собаки будут находиться на пожизненном содержании в приютах. Ранее Осипов дал Госветслужбе региона 10 дней на то, чтобы был разработан механизм, который уберет бездомных собак с улиц населенных пунктов края. По мнению главы региона, федеральный закон об обращении с безнадзорными животными «диковат» и не учитывает уклад жизни и климатические условия в крае.

В апреле 2023 года в Госдуму поступил законопроект, согласно которому губернаторам регионов и заксобраниям хотят предоставить возможность самостоятельно устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными.

Александр ОсиповКошкаСобакиСтая собак
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