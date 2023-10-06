Губернатор Забайкалья накинулся на стаю собак в центре Читы — он бросился спасать кота

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отбил бездомного кота от стаи собак возле перекрестка улиц Ленина и
Инцидент произошел возле здания образовательного центра «Эврика», где глава региона участвовал в мероприятии, посвященном Дню учителя. Когда Александр Осипов выходил из центра и направлялся к машине, он увидел, как на кошку набросились три агрессивные собаки.
— Они кинулись на кошку, начали ее рвать. Осипов ринулся спасать кота, прямо налетел на этих собак. Одной собаке он даже сильно зарядил, — рассказал очевидец.
Как рассказал свидетель события, в борьбе с собаками также участвовал помощник губернатора. В итоге псов отогнали, а кошку удалось спасти.
По информации корреспондентов портала Чита.Ру, после публикации Александр Осипов вышел на связь с редакцией и уточнил, что собаки были с бирками.
В конце августа 2023 года краевая ветеринарная служба по поручению губернатора Забайкалья Александра Осипова внесла изменения в документы, согласно которым вновь отловленные бездомные собаки будут находиться на пожизненном содержании в приютах. Ранее Осипов дал Госветслужбе региона
В апреле 2023 года в Госдуму поступил законопроект, согласно которому губернаторам регионов и заксобраниям хотят предоставить возможность самостоятельно устанавливать на своих территориях порядок обращения с бездомными животными.