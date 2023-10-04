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Школьница упала в выгребную яму под Новосибирском — происшествием заинтересовалась прокуратура

Инцидент произошел накануне в поселке Крупский

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Инцидент произошел 3 октября

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В Новосибирской области прокуратура организовала проверку из-за падения школьницы в выгребную яму. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным ведомства, инцидент произошел 3 октября в поселке Крупский Новосибирской области. Выгребная яма, в которой оказалась школьница, находилась около магазина.

— В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних и правил благоустройства, принятию ответственными лицами администрации муниципального образования мер, обеспечивающих надлежащее состояние коммунальных объектов, — сообщили в ведомстве.

О происшествии стало известно 3 октября. В соцсетях опубликовали видео, на котором мужчина рассказывал об инциденте с ребенком. Как сообщили НГС в администрации Верх-Тулинского сельсовета, выгребная яма находилась в непроходимом месте и была прикрыта поддонами.

— Девочка подошла к частному торговому объекту (магазину — Прим. ред.). Арендаторы устранили все выявленные нарушения: установили колодец и закрыли крышкой, — сообщила НГС начальник отдела ЖКХ Ирина Першина.

В мае в Искитимском районе мужчина упал в пятиметровый колодец. На помощь к нему выехали спасатели.

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