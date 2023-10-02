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СрочноЗагорелся склад. Видео с клубами дыма
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Поднимаются клубы дыма. В Новосибирске загорелся склад — видео пожара

Внутри находится офисная мебель

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На месте работают пожарные

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В Октябрьском районе Новосибирска на улице Панфиловцев загорелся одноэтажный металлический склад. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании поступило в 12:38, через 6 минут первые пожарные прибыли на место вызова. По предварительной информации, угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. Площадь пожара 150 кв. метров, на складе находится офисная мебель. Пожар локализовали в 13:27.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
На кадрах видно, как дым валит из помещения

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

Возгорание уже локализировали

Возгорание уже локализировали

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Недавно в Тогучинском районе Новосибирской области два ребенка отравились угарным газом. Детей госпитализировали.

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