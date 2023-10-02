Поднимаются клубы дыма. В Новосибирске загорелся склад — видео пожара

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Панфиловцев загорелся одноэтажный металлический склад. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.



Сообщение о возгорании поступило в 12:38, через 6 минут первые пожарные прибыли на место вызова. По предварительной информации, угрозы распространения огня на соседние сооружения нет. Площадь пожара 150 кв. метров, на складе находится офисная мебель. Пожар локализовали в 13:27.