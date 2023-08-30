Автозаки и десятки полицейских: рядом с новым ЛДС заметили сотрудников МВД — что произошло

Днем 30 августа в Новосибирске около нового ЛДС «Сибирь-Арена» заметили сотрудников полиции. Как сообщил редакции читатель НГС, вблизи спортивного сооружения находились автозаки и несколько десятков полицейских.
— Рядом с новым ЛДС стоит несколько автозаков полиции больших. Также там несколько десятков полицейских, — сказал читатель НГС.
Сибиряк уточнил, что заметил сотрудников полиции во время поездки в вагоне метро. НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве уточнили, что, по описанным данным, полицейские проводят подготовку к праздничному мероприятию около ледового дворца спорта.
Речь идет о 100-летней годовщине образования патрульно-постовой службы МВД. Праздник состоится 2 сентября на территории парка «Сибирь-Арена».
Несколько дней назад в центре Новосибирска заметили колонну полицейских машин и автозак. Их увидели на улице Ленина.