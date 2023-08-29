freedom
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 4/10
usd 95.47
eur 103.24
СрочноДва грузовика попали в аварию на Бердском шоссе
Все новости
Все новости

Двухлетний ребенок закрыл маму на балконе и остался в квартире один — пришлось вызывать спасателей

На освобождение ребенка ушло меньше получаса

1 488

Двухлетний ребенок закрыл маму на балконе и остался в квартире один

Поделиться

Вчера, 28 августа, в Новосибирске двухлетний ребенок запер маму на балконе в доме на улице Кропоткина в Заельцовском районе.

Вызов на место инцидента спасателям МАСС поступил в 13:06. После того как ребенок закрыл маму, в квартире он остался один. Спасатели обеспечили доступ.

Ребенка 2021 года рождения передали маме. В медицинской помощи он не нуждался. Время окончания работ — 13:28, уточнили в муниципальной службе.

В Кировском районе Новосибирска 5-летнюю девочку нашли одну на Бугринском пляже. Как сообщили спасатели МАСС, девочку заметили на пляже 14 июля примерно в 20:00.

По теме

РебенокБалконСпасателиНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter