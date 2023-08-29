Двухлетний ребенок закрыл маму на балконе и остался в квартире один — пришлось вызывать спасателей

Вчера, 28 августа, в Новосибирске двухлетний ребенок запер маму на балконе в доме на улице Кропоткина в Заельцовском районе.
Вызов на место инцидента спасателям МАСС поступил в 13:06. После того как ребенок закрыл маму, в квартире он остался один. Спасатели обеспечили доступ.
Ребенка 2021 года рождения передали маме. В медицинской помощи он не нуждался. Время окончания работ — 13:28, уточнили в муниципальной службе.
В Кировском районе Новосибирска 5-летнюю девочку нашли одну на Бугринском пляже. Как сообщили спасатели МАСС, девочку заметили на пляже