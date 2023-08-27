Двойники, запасной самолет и повторная смерть. Какие теории о смерти Евгения Пригожина обсуждали в западных СМИ

23 августа в районе села Куженкино Тверской области разбился самолет Embraer, на борту которого числился глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Не все верят в смерть основателя ЧВК «Вагнер», хотя уже завершилась экспертиза по установлению личностей погибших при крушении бизнес-джета в Тверской области. Ее результаты показали, что на борту действительно был бизнесмен, глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, это подтвердил СК РФ. До этого президент Путин выразил соболезнования. Между тем в западных СМИ долго обсуждали разные теории о том, что на самом деле случилось с бизнес-джетом и самим Пригожиным.
Корреспондент MSK1.RU собрал все конспирологические теории о падении бизнес-джета и поговорил с политологом о том, почему они могли возникнуть.
Уже умирал
Некоторые зарубежные издания долго сомневались в смерти Пригожина. Например, Daily Mail в статье «Жив ли еще шеф "Вагнера" Пригожин? Воскреснет ли он снова из мертвых?» сравнивал недавнюю авиакатастрофу с другим крушением самолета, которое произошло в октябре 2019 года. Тогда Ан-27 потерпел крушение с восемью человеками на борту в Демократической Республике Конго. Евгения Пригожина, который числился на борту, посчитали мертвым, но спустя три дня он объявился и опроверг собственную смерть.
Год назад в СМИ тоже появлялись заголовки о смерти бизнесмена. Тогда распространялась информация, что Пригожин погиб в ходе ракетного удара по штабу ЧВК «Вагнер» в Попасной. Спустя несколько дней фотографию с основателем ЧВК выложил военный деятель Андрей Богатов.
— Ищем с Пригожиным его тело, — подписал фотографию Богатов.
Второй самолет
В тексте «Начальник "Вагнера" Евгений Пригожин всё еще жив? Появлялись таинственные подробности теории авиакатастрофы» The Ecomonic Times упоминает, что был и второй самолет, связанный с «Вагнером». Из-за этого, сообщает издание, возникли догадки, что Пригожин мог на самом деле сбежать на втором самолете.
Таблоид The Sun тоже строит теорию о том, что Пригожин жив, на основании второго самолета.
— Другой самолет, летящий неподалеку, казалось, как будто уклонялся от ракеты «земля — воздух» и повернул назад, когда самолет Пригожина упал, — пишет издание.
Двойники
Несмотря на наличие второго самолета, по документам Пригожин числился в том, который разбился. Но это можно объяснить тем, что у основателя ЧВК «Вагнер» были двойники. Во всяком случае, в интервью CNN Türk на это намекал эксперт по России из аналитического центра по международным делам Chatham House Кейр Джайлс.
— Несколько человек изменили свое имя на Евгений Пригожин после его стараний по запутыванию своих поездок. Давайте не будем удивляться, если он вскоре появится в новом видео из Африки, — рассказал Кейр.
У этой теории есть вполне реальные основания — при обысках в доме бизнесмена нашли несколько париков, а также комплект усов и бороды. Кроме того, оказалось, что у Пригожина есть несколько подставных паспортов. На некоторых — его фото, но другие данные. В одном из паспортов, например, его зовут Василий Бобров, в других наоборот: чужое фото, но данные Евгения.
Новая жизнь в Африке
В материале Fox News экс-чиновница разведки Минобороны США Ребекка Коффлер предположила, что падение самолета может быть глобальной инсценировкой.
— Если Пригожин жив, вся эта история может быть операцией по дезинформации, призванной вернуть Пригожина под прикрытие для проведения операций в Африке и других важных для Путина местах, — предположила Ребекка.
Месть
В статье The New Yorker «Кровавая месть Путина Пригожину» развивается теория о том, что произошедшее — отложенная месть президента Пригожину за попытку мятежа.
— Он совершил две ошибки: первая — начал восстание, но настоящая ошибка заключалась в том, что он преждевременно его завершил, — пишет издание.
Кроме того, многие обратили внимание на символизм дат — джет упал ровно через два месяца после попытки восстания.
«Ну зачем власти это надо?»
По словам заведующего кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, есть три версии, которые сейчас отрабатывает Следственный комитет России:
— Первая — это техническая неисправность. Вторая — человеческий фактор, то есть ошибка пилотирования. И третья — это внешнее вмешательство. И они отрабатываются СКР, причем профессионально. Там назначен следователь по особо важным делам, который расследовал еще и те столкновения, которые произошли на посадочной полосе, по-моему, в 2012 году (вероятно, речь о катастрофе Ту-204 во Внукове, когда самолет после посадки выехал за взлетно-посадочную полосу и врезался в ограждение аэропорта. — Прим. ред.).
Эксперт также упомянул версию с двойниками. Андрей Кошкин объяснил, что Пригожин пользовался такими приемами, потому что вернулся из Африки, где выполнял важные для государства миссии.
— Там важнейшие события происходят, и эти события привлекают внимание, прежде всего, наших недругов. Африка поднимается и с уважением относится к нам. Одним из механизмов этого являются, конечно, специалисты ЧВК «Вагнер».
Как сказал Кошкин, в случае воздействия извне вариантов событий много. Тем не менее версию со вмешательством властей РФ эксперт считает абсурдной:
— Ну зачем власти это надо, когда сам президент говорит, что он [Пригожин] — талантливый человек со сложной судьбой? Ему сказали заниматься ЧВК — он сделал всё, что необходимо, и наша ЧВК лучшая в мире. Так что я сторонник того, что надо дождаться официального расследования. И вот когда будет опубликовано официальное расследование, тогда всё мастерство журналистского корпуса надо бросить для того, чтобы развивать это направление.
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