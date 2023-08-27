Двойники, запасной самолет и повторная смерть. Какие теории о смерти Евгения Пригожина обсуждали в западных СМИ

Корреспондент MSK1.RU собрал все конспирологические теории о падении бизнес-джета и поговорил с политологом о том, почему они могли возникнуть.

Уже умирал

Некоторые зарубежные издания долго сомневались в смерти Пригожина. Например, Daily Mail в статье «Жив ли еще шеф "Вагнера" Пригожин? Воскреснет ли он снова из мертвых?» сравнивал недавнюю авиакатастрофу с другим крушением самолета, которое произошло в октябре 2019 года. Тогда Ан-27 потерпел крушение с восемью человеками на борту в Демократической Республике Конго. Евгения Пригожина, который числился на борту, посчитали мертвым, но спустя три дня он объявился и опроверг собственную смерть.