Вспышка бруцеллеза произошла в Новосибирской области: среди заболевших есть ребенок

В Татарском районе бруцеллезом заболели животные и люди: инфекцию подхватил крупный рогатый скот, собака, взрослые люди и ребенок. Об этом сообщила газета «Сельская правда» со ссылкой на Роспотребнадзор Новосибирской области.
— Вероятный источник заражения — приобретенные без ветеринарных документов животные из Омской области. Дальнейшее распространение среди животных инфекция получила в связи с контактом указанных животных со здоровым поголовьем в хозяйствах при проведении выпаса общего стада, — пишет «Сельская правда».
Бруцеллез — инфекция, которую вызывают бактерии рода Brucella. Человек может заболеть, если выпьет непастеризованного молока, съест плохо прожаренное мясо или просто погладит зараженное животное. На ранней стадии бруцеллез легко вылечить, без лечения заболевание приводит к разрушению внутренних органов.
В Минздраве Новосибирской области рассказали НГС о состоянии заболевших людей.
— В учреждения здравоохранения Татарского района поступили четыре человека. Троих уже выписали, а четвертый заканчивает курс лечения, его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное, — сообщили в Минздраве НСО.
На сайте новосибирского управления Роспотребнадзора информация о произошедшем в Татарском районе отсутствует.
В апреле 2023 года в половине российских регионов, включая Новосибирскую область, произошла вспышка кори.