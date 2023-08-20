В Новосибирске ищут одноногого мужчину — он пропал в минувший подельник

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили о поиске Максима Агафонова. Мужчина пропал 14 августа в Октябрьском районе, с того дня о его местонахождении неизвестно.
— Рост 170 см, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в черную ветровку, серые брюки и черную кепку. Особые приметы: отсутствует правая нога, — говорится в ориентировке «ЛизаАлерт».
Максиму Федоровичу 45 лет.
Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропала 15-летняя девушка. Местонахождение подростка неизвестно с 17 августа.