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В Новосибирске ищут одноногого мужчину — он пропал в минувший подельник

Близкие Максима Агафонова последний раз видели его 14 августа

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20 августа волонтеры организовали сбор на поиски мужчины

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Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области объявили о поиске Максима Агафонова. Мужчина пропал 14 августа в Октябрьском районе, с того дня о его местонахождении неизвестно.

— Рост 170 см, нормальное телосложение, волосы тёмно-русые, глаза серые. Был одет в черную ветровку, серые брюки и черную кепку. Особые приметы: отсутствует правая нога, — говорится в ориентировке «ЛизаАлерт».

Максиму Федоровичу 45 лет.

Ранее в Заельцовском районе Новосибирска пропала 15-летняя девушка. Местонахождение подростка неизвестно с 17 августа.

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