Медведь загрыз корову в центре села в Новосибирской области

В Новосибирской области медведь напал на скот. Как сообщило местное издание «Чулымская газета», хищника заметили в селе Каськовко.
По словам местных жителей, разорванную корову обнаружили в центре поселка, возле клуба. Как отметили очевидцы, рядом с тушей животного остались четкие следы медведя.
Как передает издание, глава администрации Куликовского сельсовета Андрей Крюгер заявил, что уже поставил в известность районную администрацию. Сейчас глава будет добиваться разрешения у Минприроды региона на отстрел опасного животного.
Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Минприроды НСО для комментария по этому инциденту.
— Информация о происшествии проверяется министерством. В настоящее время факт нападения не подтвержден, — пояснили в Минприроды региона.
На прошлой неделе в Новосибирской области, в селе Новосилиш медведь напал на скот. Местным жителям запретили выходить в лес за пределы села.