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Тема дняНеобычный гриб нашли в лесу под Новосибирском
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Медведь загрыз корову в центре села в Новосибирской области

Тушу разорванного скота обнаружили рядом с сельским клубом

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Информацию о происшествии проверяет Минприроды НСО

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В Новосибирской области медведь напал на скот. Как сообщило местное издание «Чулымская газета», хищника заметили в селе Каськовко.

По словам местных жителей, разорванную корову обнаружили в центре поселка, возле клуба. Как отметили очевидцы, рядом с тушей животного остались четкие следы медведя.

Как передает издание, глава администрации Куликовского сельсовета Андрей Крюгер заявил, что уже поставил в известность районную администрацию. Сейчас глава будет добиваться разрешения у Минприроды региона на отстрел опасного животного.

Корреспондент НГС обратился в пресс-службу Минприроды НСО для комментария по этому инциденту.

— Информация о происшествии проверяется министерством. В настоящее время факт нападения не подтвержден, — пояснили в Минприроды региона.

На прошлой неделе в Новосибирской области, в селе Новосилиш медведь напал на скот. Местным жителям запретили выходить в лес за пределы села.

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МедведьМинприроды НСОНовосибирская область
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