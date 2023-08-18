Из павильона на Ленинском рынке повалил дым: дорогу рядом перекрыли из-за пожара

В Новосибирске загорелся павильон на Ленинском рынке (улица Плахотного, 2а) днем
На кадрах происшествия, которые прислал Андрей, видно, что дым из торгового помещения стоит стеной.
На место прибыли пожарные. Они потушили пламя, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области:
— В 12:53 поступило сообщение о пожаре в павильоне. На момент прибытия было установлено, что на площади 60
В пресс-службе также предупредили, что улица на участке, где произошло возгорание, перекрыта. О пострадавших не сообщается.
Ранее в Октябрьском районе жителей напугал столб дыма. НГС выяснял, что произошло.