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Из павильона на Ленинском рынке повалил дым: дорогу рядом перекрыли из-за пожара

Как сообщили в МЧС, пламя охватило деревянные перекрытия

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Павильон загорелся на Ленинском рынке в Новосибирске

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В Новосибирске загорелся павильон на Ленинском рынке (улица Плахотного, 2а) днем 18 августа, сообщил читатель НГС Андрей Чуркин.

На кадрах происшествия, которые прислал Андрей, видно, что дым из торгового помещения стоит стеной.

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Густой дым валил из павильона на рынке

Видео: Андрей Чуркин

На место прибыли пожарные. Они потушили пламя, прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области:

— В 12:53 поступило сообщение о пожаре в павильоне. На момент прибытия было установлено, что на площади 60 кв. м горит деревянное перекрытие. В 13:38 открытое горение ликвидировано.

В пресс-службе также предупредили, что улица на участке, где произошло возгорание, перекрыта. О пострадавших не сообщается.

Ранее в Октябрьском районе жителей напугал столб дыма. НГС выяснял, что произошло.

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ПожарЛенинский рынокНовосибирск
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