В чатах Искитима появилось сообщение о мальчике, найденном у дороги — что с ним случилось

Сегодня, 17 августа, в чатах города Искитима появилось сообщение о найденном у дороги мальчике. Ребенка привели в один из магазинов города прохожие. Продавец обратилась в полицию.
Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, мама мальчика пришла к полицейским практически сразу после пропажи ребенка.
Сотрудники ПДН отдали ребенка женщине и проверили, в каких условиях живет мальчик и ее остальные дети: оказалось, что она — многодетная мать. Условия проживание всех устроили. Также в МВД отметили, что найденный ребенок не пострадал за то время, что его искала семья.
На этой неделе НГС рассказывал, как мама двухлетней девочки заявила, что ее ребенка забыли в коридоре детского сада в Новосибирске. По ее словам, пока другие дети гуляли на улице, ее ребенок остался в коридоре под лестницей.