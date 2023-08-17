freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 7/10
usd 96.70
eur 105.66
СрочноВ Новосибирске произошло ДТП с участием скорой
Все новости
Все новости

В чатах Искитима появилось сообщение о мальчике, найденном у дороги — что с ним случилось

Прохожие забрали ребенка и привели в местный магазин

2 400

Сообщение с фотографией ребенка появилось в местных чатах

Поделиться

Сегодня, 17 августа, в чатах города Искитима появилось сообщение о найденном у дороги мальчике. Ребенка привели в один из магазинов города прохожие. Продавец обратилась в полицию.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области, мама мальчика пришла к полицейским практически сразу после пропажи ребенка.

Сотрудники ПДН отдали ребенка женщине и проверили, в каких условиях живет мальчик и ее остальные дети: оказалось, что она — многодетная мать. Условия проживание всех устроили. Также в МВД отметили, что найденный ребенок не пострадал за то время, что его искала семья.

На этой неделе НГС рассказывал, как мама двухлетней девочки заявила, что ее ребенка забыли в коридоре детского сада в Новосибирске. По ее словам, пока другие дети гуляли на улице, ее ребенок остался в коридоре под лестницей.

По теме

РебенокМальчикИскитим
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter