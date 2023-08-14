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СрочноК «Ройял Парку» приехала машина разминирования
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В Новосибирске к торговому центру «Ройял Парк» приехала машина разминирования

На месте, по словам очевидцев, работает полиция и МЧС

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Машины стоят около входа в торговый центр

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В Новосибирске к ТРК «Ройял Парк» подъехала машина с надписью «Разминирование». Фотографию с места опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

— Около «Ройял Парка» стоит пожарная машина, скорая помощь, полиция и машина разминирования, — говорится в сообщении.

НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Росгвардии» и ГУ МВД по Новосибирской области. Там сообщили, что уточняют информацию. В торгового центре по номеру, указанному на сайте, на звонок никто не ответил.

В мае на Красном проспекте заметили несколько машин саперов Росгвардии. Силовики работали на отрезке от часовни до правительства.

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