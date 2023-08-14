В Новосибирске к торговому центру «Ройял Парк» приехала машина разминирования

В Новосибирске к ТРК «Ройял Парк» подъехала машина с надписью «Разминирование». Фотографию с места опубликовали в паблике «ЧП Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
— Около «Ройял Парка» стоит пожарная машина, скорая помощь, полиция и машина разминирования, — говорится в сообщении.
НГС обратился за комментарием в пресс-службу «Росгвардии» и ГУ МВД по Новосибирской области. Там сообщили, что уточняют информацию. В торгового центре по номеру, указанному на сайте, на звонок никто не ответил.
В мае на Красном проспекте заметили несколько машин саперов Росгвардии. Силовики работали на отрезке от часовни до правительства.