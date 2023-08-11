«Скидывали вниз работяги»: кровля рухнула с крыши на тротуар на Народной — видео

В соцсетях опубликовали видео, на котором якобы зафиксированы последствия ремонта крыши одного из домов в Новосибирске. По информации телеграм-канала Mash Siberia, рабочие сбрасывали со здания на землю частицы кровли.
В сообщении указано, что инцидент произошел на улице Народной, 26. Здание находится в Калининском районе Новосибирска.
— Огораживание — для слабаков, — указано в сообщении. — Во время починки крыши на Народной, 26 работяги тупо скидывали вниз куски кровли, каким-то чудом не попадая в прохожих.
На кадрах видно, как с крыши здания падают части строительного материала. Куски кровли падали на тротуар, вблизи которого позже можно заметить прохожих. В результате к месту работ приехал КАМАЗ, который убрал часть строительного мусора.
По данным «Контур.Фокуса», ООО УК «Регион» образовано в Новосибирске, учредителем и директором компании выступает Алексей Марченко. На конец 2022 года выручка организации составила 162,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 1,4 миллиона рублей.
Управляющей компанией дома
В конце июня в Новосибирске в суд поступило уголовное дело о падении на голову ребенка наледи с крыши пятиэтажного дома. После произошедшего ребенка доставили в больницу.