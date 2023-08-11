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«Виновник скрылся»: мужчину придавило между двух автомобилей в Новосибирске — видео

ДТП произошло на Дуси Ковальчук

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Авария произошла 8 августа

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Жителя Новосибирска придавило между двух автомобилей после того, как в них врезалась машина. По информации телеграм-канала «АСТ-54 Black», авария произошла 8 августа на улице Дуси Ковальчук. Момент ДТП попал на видео.

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В результате аварии пострадали два автомобиля и человек

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

На кадрах видно мужчину и два автомобиля, которые находятся на парковке. Позже в одну из машин врезается автомобиль «Нива», а затем продолжает движение по дороге. Остановился ли водитель транспорта после произошедшего — неизвестно.

— Виновник ДТП, которое произошло 8 августа, продолжил движение и скрылся с места аварии. Пострадавшим удалось самостоятельно установить госномер и личные данные нарушителя, которые они передали в ГАИ, — указано в сообщении.

В телеграм-канале уточнили, что в результате аварии пострадали два автомобиля и человек. НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ДТП.

Днем 11 августа стало известно, что в Кузбассе водитель ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Мазда». Он скончался до приезда скорой помощи.

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