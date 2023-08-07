«Забирала, не оплатив»: сибирячка похитила заказы из пункта выдачи — ее задержала полиция

В Московской области задержали уроженку Новосибирска по делу о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сибирячку заподозрили в хищении заказов из пункта выдачи крупного маркетплейса.
По информации ведомства, инцидент произошел в городе Воскресенске. В дежурную часть полиции поступило заявление от предпринимателя, который сообщил о хищении 26 заказов, ущерб составил более 62 тысяч рублей.
В результате сотрудники ведомства задержали 31-летнюю уроженку Новосибирска по подозрению в совершении преступления. Выяснилось, что она работала в этом пункте выдачи.
— Установлено, что злоумышленница, работающая в этом пункте, оформляла заказы на себя и забирала товары, не оплатив их, — указано в сообщении.
В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В конце июля в Новосибирске задержали мужчину и женщину, которые совершали хищения из магазинов. Они пытались украсть продукцию в 21-й раз.