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«Забирала, не оплатив»: сибирячка похитила заказы из пункта выдачи — ее задержала полиция

В отношении уроженки Новосибирска возбудили дело о мошенничестве

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Инцидент произошел в городе Воскресенске

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В Московской области задержали уроженку Новосибирска по делу о мошенничестве. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сибирячку заподозрили в хищении заказов из пункта выдачи крупного маркетплейса.

По информации ведомства, инцидент произошел в городе Воскресенске. В дежурную часть полиции поступило заявление от предпринимателя, который сообщил о хищении 26 заказов, ущерб составил более 62 тысяч рублей.

В результате сотрудники ведомства задержали 31-летнюю уроженку Новосибирска по подозрению в совершении преступления. Выяснилось, что она работала в этом пункте выдачи.

— Установлено, что злоумышленница, работающая в этом пункте, оформляла заказы на себя и забирала товары, не оплатив их, — указано в сообщении.

В отношении сибирячки возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В конце июля в Новосибирске задержали мужчину и женщину, которые совершали хищения из магазинов. Они пытались украсть продукцию в 21-й раз.

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МошенничествоМера пресеченияПункт выдачи заказовПолиция
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