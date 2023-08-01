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Нужно было охладить тонны аммиака: на фабрике мороженого в Новосибирске произошла ЧС

Спасатели оперативно привезли дизель-генератор

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Инцидент с отключением электричества произошел на прошлой неделе

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В Новосибирске 27 июля на фабрике мороженого «Гулливер» произошла чрезвычайная ситуация: из-за отключения электричества без охлаждения осталось несколько тонн аммиака.

Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 1 августа.

— Было обращение с улицы Северный Проезд от руководителя фабрики мороженого «Гулливер». С 15:00 отсутствовала электроэнергия. На предприятии находилось три тонны аммиака, которым нужно было охлаждение. Наша аварийно-спасательная служба выезжала на место, дизель-генератор подключала до устранения аварии. Наши спасатели оказывали помощь, — отметил Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска.

Корреспондент НГС обратилась за комментариями на фабрику.

— Я незнакомым людям ничего не даю, никаких комментариев, — сказал заместитель директора фабрики Сергей Семенов и бросил трубку.

ООО «Гулливер» — известная новосибирская компания, которая производит мороженое с 1993 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 год составила 663,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 67,6 миллиона рублей. Директор — Александр Грива. Предприятие, а также управляющая компания принадлежат семье Винокуровых.

Редакция НГС отправила запрос на фабрику по электронной почте.

В сентябре прошлого года 8 человек пострадали при утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев.

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