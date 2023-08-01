Нужно было охладить тонны аммиака: на фабрике мороженого в Новосибирске произошла ЧС

В Новосибирске 27 июля на фабрике мороженого «Гулливер» произошла чрезвычайная ситуация: из-за отключения электричества без охлаждения осталось несколько тонн аммиака.
Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска 1 августа.
— Было обращение с улицы Северный Проезд от руководителя фабрики мороженого «Гулливер». С 15:00 отсутствовала электроэнергия. На предприятии находилось три тонны аммиака, которым нужно было охлаждение. Наша аварийно-спасательная служба выезжала на место, дизель-генератор подключала до устранения аварии. Наши спасатели оказывали помощь, — отметил Сергей Куценко, начальник департамента по ЧС мэрии Новосибирска.
Корреспондент НГС обратилась за комментариями на фабрику.
— Я незнакомым людям ничего не даю, никаких комментариев, — сказал заместитель директора фабрики Сергей Семенов и бросил трубку.
ООО «Гулливер» — известная новосибирская компания, которая производит мороженое с 1993 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», выручка за 2022 год составила 663,2 миллиона рублей, а чистая прибыль — 67,6 миллиона рублей. Директор — Александр Грива. Предприятие, а также управляющая компания принадлежат семье Винокуровых.
Редакция НГС отправила запрос на фабрику по электронной почте.
В сентябре прошлого года 8 человек пострадали при утечке аммиака на Новосибирском хладокомбинате на улице Сибиряков-Гвардейцев.