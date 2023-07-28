В Минобороны назвали взрыв в Таганроге «террористической атакой»

В Минобороны прокомментировали взрыв, который произошёл в центре Таганрога. По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, предположительной причиной случившегося стала ракета — в Минобороны подтвердили эту информацию. По словам ведомства, эту «террористическую атаку» совершил киевский режим.
— Киевским режимом совершена террористическая атака переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога. Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога, — сообщили в Минобороны.
Взрыв произошёл недалеко от ресторана «Чехов Сад». По словам Василия Голубева, эпицентр пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея.
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— Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего 3-этажного многоквартирного дома. В медучреждения доставлены девять человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести. На месте взрыва работают 60 спасателей и 17 единиц техники, — написал губернатор Ростовской области.
Также губернатор уточнил, что после взрыва в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью, у всех легкие травмы от осколков. По данным МЧС, после взрыва госпитализировали 7 человек. Наши коллеги из 161.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают всё, что известно о взрыве.