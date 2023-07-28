В Минобороны назвали взрыв в Таганроге «террористической атакой»

Также губернатор уточнил, что после взрыва в Таганроге 15 человек обратились за медицинской помощью, у всех легкие травмы от осколков. По данным МЧС, после взрыва госпитализировали 7 человек. Наши коллеги из 161.RU ведут онлайн-трансляцию, в которой рассказывают всё, что известно о взрыве.

