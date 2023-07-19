Один в больнице, вторая в синяках: экс-кандидат в депутаты и сотрудник правительства на дорогих авто подрались на дороге

Две семьи устроили кровавое побоище из-за недопонимания на дороге. Результат — поврежденные дорогие авто, травмы, госпитализация. Часть драки попала на видео. Стороны обвиняют друг друга в неадекватности и называют оппонентов зачинщиками конфликта. Криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов посмотрел запись потасовки, выяснил, что осталось за кадром и какое отношение к инциденту имеет бывший кандидат в депутаты горсовета и действующий сотрудник областной администрации.
Имена всех участников конфликта изменены по их просьбе, но известны редакции НГС.
«Ничего же не было»
Инцидент произошел 9 июля. 32-летняя Инна вместе с супругом, 30-летним Артемом, ехали на автомобиле Honda в районе площади Калинина. На очередном светофоре, по ее словам, в ряд слишком настойчиво попытался вклиниться белый «Мерседес».
— За рулем была женщина. Она так нагло ехала — муж испугался, что она сейчас нам в бок врежется, и посигналил. Один раз. Ей это, видимо, не понравилось, — рассказала Инна корреспонденту НГС.
Пара не придала событию большого значения, но белый «Мерседес», по ее словам, начал их преследовать: очень близко прижимался, резко маневрировал, создавал напряженную обстановку. Иномарка «висела на хвосте» около 25 минут. Артем и Инна решили остановиться, чтобы поговорить с женщиной. Заехали на парковку около магазина «Магнит» на улице Фрунзе, 53.
— Мы припарковались, и «Мерседес» нас сразу заблокировал. Мы договорились, что я попробую поговорить по-женски: я надеялась, что мы ее успокоим, потому что конфликта как такового не было. Я попросила ее опустить окно. Вижу, у нее телефон в руке. Я говорю: «Девушка, давайте поговорим, успокоимся, ситуация пустяковая». Она меня послала, по-моему, — отметила Инна.
Супруги вернулись в свою машину. В этот момент женщина, по словам Инны, подбежала к водительской двери, завязалась потасовка. В этот момент рядом припарковался премиальный внедорожник.
— Подъезжает «Рендж-Ровер». Выходит мужчина, очень коренастый, со зверским взглядом. Видимо, ему наговорили такого, что он был просто взбешен: начинает материться, тоже нападает на моего мужа. Я уже в истерике кричу: «Давайте поговорим». Он не слышит, — делится Инна.
Инна уверяет, что просто просила остановиться, чем навлекла на себя гнев, с криками: «Как ты меня назвала?» — водитель «Мерседеса» бросилась на нее. Женщина успела убежать и спрятаться в магазине, попросив продавцов закрыть двери на замок. Оттуда Инна трижды позвонила в полицию.
— Я орала в трубку, просила приехать, говорила, что мужа сейчас убьют. В какой-то момент я приоткрыла дверь посмотреть, что с ним, и вижу, как он бежит в мою сторону, а эти его догоняют. Он весь разорванный, он умоляет его не бить. Крик истошный: «Хватит, пожалуйста». Они продолжают: она его бьет в кадык, мужчина тоже продолжает бить, — отметила женщина.
По ее словам, Артему удалось вырваться, он тоже спрятался в магазине. При этом агрессивные водители ломиться в «Магнит» не стали: мужчина якобы остановил женщину фразой: «Не надо, там камеры», уверяет Инна. Водитель «Мерседеса», по ее словам, несколько раз пнула «Хонду», чем-то поцарапала кузов, затем оба сели по своим авто и уехали.
Очевидцы отказались быть свидетелями
Первыми на место происшествия прибыли медики скорой. Артема увезли в больницу — по словам Инны, у него диагностированы множественные гематомы, сотрясение мозга, отек уха и челюсти, трещина в кадыке. У супруга, уверяет женщина, частично пропал слух. Предоставить первичное заключение травматолога она не смогла — сказала, что сейчас справку изучают специалисты судмедэкспертизы. Мужчина до сих пор находится в больнице.
Полицейские застали на месте очевидцев: некоторые сняли произошедшее на видео, но, по словам женщины, почти все они впоследствии отказались от роли свидетелей.
— Как мне сказали, только один человек согласился пойти свидетелем, остальные сказали, мол, у нас семьи, дети. Сначала они дали номера телефонов, а потом просто заблокировали нас. Один мужчина снимал видео близко, подробно, но перестал выходить на связь. Большая просьба к нему, если он прочитает статью, просто скинуть видео, — отметила Инна.
Она подчеркнула, что «недопонимание» на дороге дорого обошлось семье: супруг в больнице, в потасовке с него сорвали золотую цепочку, кузов «Хонды» поврежден. Инна уверяет, что в отделении полиции ей показали фотографию человека, попросив опознать в нем водителя «Рендж-Ровера» — им оказался предприниматель, бывший кандидат в депутаты горсовета.
«Происходит что-то жуткое»
Вторая сторона конфликта охотно согласилась рассказать корреспонденту НГС свою версию событий. Ольга приехала на встречу вместе с супругом Артуром и сразу продемонстрировала гематомы на коленях и локтях и ссадины на голове.
— Я вешу 45 килограммов. Мужчина, который называет себя потерпевшим, попросту избил меня, — сказала женщина.
Ольга рассказала, что 9 июля ехала на своем «Мерседесе» по делам. В районе площади Калинина произошла «обычная дорожная ситуация»: неразбериха в рядах, кто-то кому-то посигналил, со светофора все поехали дальше. Через несколько сотен метров женщина увидела, как с ней поравнялась «Хонда». Ольга уверяет, что с пассажирского сиденья на нее смотрела девушка, показывала средний палец и что-то эмоционально кричала.
— На светофоре мы останавливаемся — они впереди, я сзади. Думаю, подойду, спрошу, что это вообще такое, почему со мной так. Они резко из машины выскакивают, матерятся на меня. Девушка меня настолько гадким словом назвала, я просто плюнула и развернулась уходить. Они на меня побежали. Я хотела спрятаться в машине, но не успела: мужчина начал мне угрожать, потом пнул по двери и сломал зеркало. Затем оба сели в свою машину и тронулись с места, — рассказала Ольга.
Женщина позвонила супругу — Артур сказал жене следовать за парой, чтобы подъехать и разобраться с повреждениями «Мерседеса». Ольга уверяет, что пара на «Хонде» попыталась от нее оторваться, но погоня длилась недолго. В итоге машины припарковались у «Магнита» на Фрунзе. По словам женщины, она не собиралась выходить из машины, но пара подошла к ее авто и начала «долбить» по окнам.
— Они снова стали меня оскорблять и начали бить машину. Мужчина ударил кулаком по лобовому стеклу, оно растрескалось. При этом он кричал: «Ты не поняла, с кем ты связалась!» Я сижу, жду мужа. Обернулась, смотрю — его машина подъезжает. И тут я совершила роковую ошибку: вышла из машины, — делится Ольга.
По ее словам, мужчина резко накинулся на нее, взял ее за волосы, повалил на землю и начал бить головой об асфальт. Ольга уверяет, что смогла только «сжаться в комочек», а сверху на нее посыпался град ударов: избиение продолжалось 10–15 секунд, но «с особой жестокостью». Артур, увидев, как неизвестный мужчина избивает его жену, бросился на помощь.
— Я смотрю: что-то жуткое начинает происходить. Машину не закрыл, телефоны побросал, выскакиваю — ну и понеслась, как говорится, — комментирует произошедшее Артур.
Пара уверяет, что, увидев перед собой равного по силам соперника, мужчина сразу сменил гнев на раскаяние: он начал умолять его не трогать, признал, что был неправ. Женщина спряталась в магазине. Артур заявил, что они не стали дожидаться полицию на месте происшествия, потому что из разбитого локтя Ольги струилась кровь. Пара зафиксировала травмы в больнице: у женщины диагностированы ушибы мягких тканей головы, ссадины на локтях и коленях, переломы двух пальцев на правой ноге (заключение имеется в распоряжении редакции). Артур и Ольга подали встречное заявление в полицию.
Так поступил бы каждый?
По словам Артура, в отделении полиции отнеслись с пониманием к ситуации: якобы любой мужчина на его месте поступил бы так же. Он уверяет, что в распоряжении силовиков оказалась полная картина произошедшего: в «Хонде» был установлен регистратор, который запечатлел поведение семейной пары.
— Нам было интересно, почему мужчина кричал в порыве гнева, мол, какой-то непростой. В полиции нам сказали, что на вопрос о месте работы он ответил, что работает в правительстве. В больницу к нему якобы приехал его отец, который рвал и метал, — отметил Артур.
Также, по словам Артура, один из действующих сегодня депутатов горсовета пытался выступить на стороне оппонентов, назвав госпитализированного владельца «Хонды» «своим человеком». Ольга намеревалась встретиться с ним, чтобы описать ситуацию со своей стороны, но депутат навстречу не пошел.
Журналист НГС действительно нашел в составе одного из департаментов правительства Новосибирской области человека с фамилией, именем и отчеством, идентичными другому участнику конфликта. В разговоре с корреспондентом НГС Артем подтвердил, что работает в правительстве.
— Не распространяюсь об этом, — уточнил мужчина.
Сейчас обе стороны проходят судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить тяжесть полученных ими травм. Параллельно семьи заказали экспертизы повреждений своих авто. В полиции проводят доследственную проверку.
— От участников инцидента приняты встречные заявления. По всем фактам проводятся проверки. После прохождения гражданами судебно-медицинской экспертизы и окончания проверок полицейскими будут приняты процессуальные решения в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ни одна из сторон не готова идти на мировую и намерена привлечь обидчиков к ответственности.
Недавно в дачном обществе под Новосибирском садоводы подрались с цыганами. Потасовка стала результатом долгих нерешенных конфликтов и культурных противоречий.