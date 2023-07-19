Один в больнице, вторая в синяках: экс-кандидат в депутаты и сотрудник правительства на дорогих авто подрались на дороге

Имена всех участников конфликта изменены по их просьбе, но известны редакции НГС.

«Ничего же не было»

Инцидент произошел 9 июля. 32-летняя Инна вместе с супругом, 30-летним Артемом, ехали на автомобиле Honda в районе площади Калинина. На очередном светофоре, по ее словам, в ряд слишком настойчиво попытался вклиниться белый «Мерседес».



— За рулем была женщина. Она так нагло ехала — муж испугался, что она сейчас нам в бок врежется, и посигналил. Один раз. Ей это, видимо, не понравилось, — рассказала Инна корреспонденту НГС.

