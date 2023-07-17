«Там бой в 50 километрах — это вам не прогулка». Как чувствуют себя туристы, которые выбираются на своих машинах из Крыма

После теракта на Крымском мосту отдыхающие стоят в очереди на паромную переправу, продлевают отдых или выбирают путь по новым территориям. Ощущение такое, что люди оказались в ловушке. Журналист MSK1.RU на месте выясняет насколько всё это безопасно.
«Я так и думала, что ударят в июле»
«Мое решение не ехать в Крым было правильным!» — таких сообщений от самых осторожных в туристических чатах и телеграм-каналах сейчас море. Вместе с сочувствием к тем, кто оказался в «ловушке» на Крымском мосту, предусмотрительные россияне гордятся своей интуицией. «А я так и думала, что атака будет и ударят в июле — августе, когда туристов на мосту больше всего!» — пишут провидцы, пока большая часть туристов, собиравшихся в Крым, а также тех, кто должен был возвращаться домой с полуострова, ищут альтернативные маршруты.
Сейчас на Крымском мосту пусто — таким пункт пропуска, наверное, не видел никто: ни проверяющих, ни автомобилей, ни туристов с сумками. С ночи сотрудникам ГИБДД и Росгвардии удалось развернуть все машины со стороны Крыма и со стороны Тамани обратно. Место ночного теракта изучает группа по особо важным делам Следственного комитета. По предварительной версии, в 3 часа ночи морской беспилотник, начиненный взрывчаткой, взорвался под автомобильной частью Крымского моста. В 3 часа 16 минут второй беспилотник пытался повредить взрывом железнодорожную часть моста, но безуспешно. В итоге разрушен пролет в сторону Краснодарского края, просел один пролет в сторону Керчи.
Из-за взрыва пострадали пассажиры легкового автомобиля, направлявшегося из Старого Оскола Белгородской области в Крым на отдых. Наталья Кулик и ее муж погибли, их 14-летняя дочь Ангелина получила серьезные травмы. Девочку вертолетом санавиации доставили в краевую больницу Краснодара. Ее состояние оценивается как тяжелое.
За следователями место теракта осмотрят специалисты-мостостроители. Они должны будут принять решение — можно ли открыть реверсивное движение по части сохранившегося дорожного полотна, как это было в октябре 2022 года после первого теракта на Крымском мосту. Тогда взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли пять человек — водитель грузовика и четверо туристов в легковом автомобиле. Для полного восстановления движения понадобилось полгода.
Посадка на паромы только по талонам!
А пока отдыхающие в Крыму оказались в ловушке. С ночи в Керчи творилась полная неразбериха — автотуристы, которых вернули с Крымского моста в Керчь, пытались понять, как им теперь добираться домой.
— На Керченскую переправу дозвониться невозможно! Мы на машине, очень надеюсь, что автомобили также пустят на паром. Не могу нигде найти адрес, где расположена сама паромная переправа, люди, помогите! — пишет на странице переправы во «ВКонтакте» Тамара.
— Машины не пускают. Люди с детьми жарятся на солнце, и нет никакой информации. Никто ничего не знает. Но в накопитель дежурные пускают. Организация на нуле. На людей плевать! — такое сообщение оставила утром Марина Волынец на странице переправы в соцсети.
К 10 часам утра Керченская переправа наконец-то заработала. Сначала на паромы погрузили туристов, которые возвращались из Крыма на автобусах, а также тех, кто ехал на автобусах со стороны Тамани. После 12 утра паромы начали грузить на борт автомобили.
Сейчас очередь из машин на паромы формируется на стоянке бывшего керченского аэропорта Багерово (Керчь, Вокзальное шоссе, 140).
— Формирование очереди будет идти с учетом приоритетности людей с ограниченными возможностями здоровья, семей с детьми. Ожидающие своей очереди на паром будут обеспечены питанием и водой, — сообщили на заседании комиссии по ЧС, прошедшей в Керчи. И еще раз предупредили:
— Посадка на паромы будет производиться исключительно по талонам!
— У нас 214-й талон по счету — не можем понять, сколько ждать? Люди, кто знает, какая очередь на паром? Нас переправят сегодня или уже не успеем? — задают друг другу вопросы те, кто ожидает переправы.
Четкого ответа нет, так как непонятно, сколько автомобилистов решит сегодня переправиться из Керчи в порт Кавказ, а кто подождет, пока основная волна туристов рассосется. Для тех, кто не успеет переправиться, в Феодосии и Керчи открыты 34 пункта временного размещения. 16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы и 18 — Керченского. По заявкам от туристов, ожидающих переправы через Керченский пролив, их бесплатно разместят и накормят.
Меньше всего пострадали от последствий теракта пассажиры поездов. Часть поездов вынуждена была прервать движение, но после задержки на несколько часов составы пошли по мосту в обе стороны. Смогут ли они нагнать потерянные часы во время пути и прийти на вокзалы вовремя, пока неясно. Все составы с полуострова сейчас отправляются по расписанию и походят мост без задержки.
«Пропускайте военных и ни с кем не ссорьтесь»
Единственный способ отправиться в путь из Крыма уже с утра — альтернативный маршрут, пролегающий по новым территориям через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь. По нему на полуостров и обратно уже давно едут грузовики — на мост и паромы фуры не пускают. Автотуристы выбирают этот путь гораздо реже, но теперь, возможно, придется его освоить. То, что такой вариант рассматривает значительное число отдыхающих, стало понятно, как только в телеграм-канале, где общаются проезжающие по альтернативному маршруту водители-дальнобойщики, стало на 6 тысяч участников больше за несколько часов.
Протяженность пути по новым территориям без заезда в города — 400 километров. Большинство дорог заасфальтированы и приведены в порядок. Но есть нюансы: комендантский час с 23:00 до 05:00, поэтому выезжать нужно утром, чтобы до комендантского часа проехать как можно больше. На маршруте почти нет зон отдыха, поэтому поиском гостиниц нужно озаботиться заранее. И четко понимать, что это не увеселительная прогулка — дорога идет по местам, кто недавно шли бои, поэтому нужно думать о безопасности. С собой обязательно должны быть паспорта на всех сидящих в машине, свидетельства о рождении для детей (согласие на детей от родителей не требуется), документы на машину, никакие документы на животных не нужны.
Полезные советы
Вот советы, которые водители из телеграм-канала «Сухопутный путь» дают новичкам, которые впервые собираются проехать по альтернативному маршруту:
— Вы тоже на границах постоите. И не факт, что меньше. Может и 5 простоять.
— Вы военных берегитесь, пропускайте. Они идут потоком. Лучше остановиться и пропустить.
— Какой интернет? Там связь глушат. Ребята, там война в 50 км от дороги. Вы чё, как здрасьте. Скачивайте офлайн-карты. Покушать берите с собой. Переночевать можно в Мариуполе в гостинице. Если ваше психологическое состояние позволит вам заснуть после увиденного.
— Не забывайте, что там не действуют страховки. Ни ОСАГО, ни каско.
— А ГАИ вы там вообще никогда не дождетесь. И там можно хоть до китайской Пасхи качать права, всем будет пофиг.
— Пропускайте всех военных. Не спорьте ни с кем. Обязательно возьмите документы на всех, кто с вами будет ехать. Еду, воду. Будет куча блокпостов, везде досмотры.
— Паспорт вытащите из обложки, и пусть будет под рукой. Можно пройти КПП за 30 минут, можно простоять 5 часов.
— И да. Сразу убирайте регистратор в машине. Снимать нельзя ничего.
— И не забывайте про комендантский час (с 23 до 5 утра плюс-минус от региона).
— И еще. Нигде не останавливайтесь, кроме стоянок, и не сходите на обочину. Разминирование везде идет больше года. Ну сами всё увидите.
— Для легковых отдельная полоса досмотра (обходить фуры надо слева). Качество покрытия в целом нормально, легковые проедут.
— АЗС есть, местами принимают карты, но лучше запастись наличными.
— Питаться лучше всего в Мелитополе и Мариуполе.
— Я вам серьезно говорю, это не веселое путешествие. А реально дорога со многими неизвестными.
А вот что корреспонденту 161.RU рассказал региональный координатор движения «За правду» Юрий Мезинов.
— Трасса от Новоазовска до Джанкоя прекрасная. Последние месяцы местные не теряли время, делали на всей протяженности идеальную новую трассу, — рассказывает Мезинов. — Объезд вокруг Мариуполя пока строится, есть некоторые участки реверсивного движения. За Мелитополем еще строительство идет, но полотно вроде бы всё сделали — остались знаки, отбойники.
Основные неудобства на пути — контрольно-пропускные пункты, досмотры на которых наверняка усилятся из-за событий на мосту. Лучший способ распланировать поездку, по словам Мезинова, программа «КППшка». Через сервис можно посмотреть очередь на каждом и понять, какой из них наименее загруженный.
Выехать из Ростовской области в сторону Крыма можно через несколько КПП: Весело-Вознесенка за Таганрогом, Авило-Успенка возле Матвеева Кургана и новый пункт на Шрамко — западнее от Авило-Успенки. Судя по «Яндекс.Картам», днем 17 июля на Авило-Успенке и Весело-Вознесенке возникли пробки.
— На КПП ничего катастрофичного не происходит, — говорит Мезинов. — Все нервы, потому что люди стоят на жаре, на пекле по много часов. И люди начинают беспокойно себя вести: это передается таможенникам, те тоже начинают нервничать.
Волонтер подчеркивает: конфликты на границе чаще возникают с приезжими из других регионов — по его наблюдениям, они особенно остро воспринимают досмотры. Поэтому Мезинов рекомендует не нервничать и не беспокоиться.
— Если едете просто отдыхать и везете с собой какие-нибудь духи или другие жидкости — не переживайте, такого досмотра, как в аэропорту, на КПП нет. Берите всё в полном объеме, но если вы везете, например, акваланги — будьте осторожны. Если кто-то заподозрит, что они для диверсий, то могут задержать на пару часов, — объясняет Мезинов. — Не переживайте, с вами просто специально обученный человек пообщается, и всё. Главное — оставаться спокойным. Начинаются нервы — начинаются конфликты. Любой нервный человек привлекает больше внимания у сотрудников таможни.
За ситуацией на Крымском мосту следим в режиме онлайн.