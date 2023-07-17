«Там бой в 50 километрах — это вам не прогулка». Как чувствуют себя туристы, которые выбираются на своих машинах из Крыма

Из-за взрыва пострадали пассажиры легкового автомобиля, направлявшегося из Старого Оскола Белгородской области в Крым на отдых. Наталья Кулик и ее муж погибли, их 14-летняя дочь Ангелина получила серьезные травмы. Девочку вертолетом санавиации доставили в краевую больницу Краснодара. Ее состояние оценивается как тяжелое.



За следователями место теракта осмотрят специалисты-мостостроители. Они должны будут принять решение — можно ли открыть реверсивное движение по части сохранившегося дорожного полотна, как это было в октябре 2022 года после первого теракта на Крымском мосту. Тогда взорвался грузовик, начиненный взрывчаткой. Погибли пять человек — водитель грузовика и четверо туристов в легковом автомобиле. Для полного восстановления движения понадобилось полгода.

