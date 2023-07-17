В Минтрансе заявили, что на Крымском мосту повреждено дорожное полотно. Показываем, как он выглядит сейчас

В результате ЧП на Крымском мосту погибла супружеская пара из Белгородской области, находившаяся с ними в машине несовершеннолетняя дочь осталась жива, но пострадала. По предварительным данным, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что ее готовят к перевозке санитарной авиацией. Всю актуальную информацию с места событий мы собираем в онлайн-трансляции.

