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ЧП на Крымском мостуПодробности

В Минтрансе заявили, что на Крымском мосту повреждено дорожное полотно. Показываем, как он выглядит сейчас

Автомобилистов отправляют по сухопутному маршруту

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Сразу после происшествия Telegram-каналы писали, что обрушен пролет моста

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Утром 17 июля губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП, в связи с чем движение по мосту было остановлено. Telegram-каналы писали, что причина — обрушение пролета моста, однако позже Минтранс заявил, что конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждение дорожного полотна. Посмотрите, как место происшествия выглядит сейчас.

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Видео: Shot / T.me

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Видео: Совбез / T.me

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Видео: mash / T.me

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Видео: tvcrimea24 / T.me

Пока не устранены последствия ЧП, главы Крыма и Краснодарского края рекомендуют добираться до полуострова через «альтернативный сухопутный маршрут». По данным 161.RU, ближайший доступный путь в Крым ведет через Ростовскую область, КПП «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе.

В результате ЧП на Крымском мосту погибла супружеская пара из Белгородской области, находившаяся с ними в машине несовершеннолетняя дочь осталась жива, но пострадала. По предварительным данным, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что ее готовят к перевозке санитарной авиацией. Всю актуальную информацию с места событий мы собираем в онлайн-трансляции.

Предыдущее ЧП на Крымском мосту было 8 октября 2022 года, и тогда его сразу окрестили терактом. На мосту был подорван грузовик со взрывчаткой, в результате обрушились два пролета автомобильной части моста. Четыре человека погибли.

Крымский мостЧПВидеоПроисшествия
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