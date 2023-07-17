В Минтрансе заявили, что на Крымском мосту повреждено дорожное полотно. Показываем, как он выглядит сейчас

Утром 17 июля губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло ЧП, в связи с чем движение по мосту было остановлено. Telegram-каналы писали, что причина — обрушение пролета моста, однако позже Минтранс заявил, что конструкции пролетов «находятся на своих опорах», но есть повреждение дорожного полотна. Посмотрите, как место происшествия выглядит сейчас.
Пока не устранены последствия ЧП, главы Крыма и Краснодарского края рекомендуют добираться до полуострова через «альтернативный сухопутный маршрут». По данным 161.RU, ближайший доступный путь в Крым ведет через Ростовскую область, КПП «Весело-Вознесенка» в Неклиновском районе.
В результате ЧП на Крымском мосту погибла супружеская пара из Белгородской области, находившаяся с ними в машине несовершеннолетняя дочь осталась жива, но пострадала. По предварительным данным, у девочки закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что ее готовят к перевозке санитарной авиацией. Всю актуальную информацию с места событий мы собираем в онлайн-трансляции.
Предыдущее ЧП на Крымском мосту было