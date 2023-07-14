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В Новосибирске прорвало трубу: горячая вода бьет под колесами припаркованной машины

Всё произошло на улице Котовского в Ленинском районе

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Очевидцы помогают водителю советами

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В Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

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Грунт размыло

Видео: группа «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Всё случилось между Ленинским рынком и Сибирским государственным университетом геосистем и технологий. Потоки воды хлынули прямо под колеса припаркованных машин, а грунт размыло. Одна из машин задней частью увязла в провале.

На видеозаписи очевидцы толпятся вокруг. Предположительно владелец садится за руль авто и пытается выехать с места происшествия, но машина проседает сильнее. Машина буксует, но не трогается с места.

НГС обратился в СГК за комментариями. В компании пообещали дать пояснения в ближайшее время.

Ранее НГС писал, что фонтан бил на Бердском шоссе. Вода залила всё вокруг.

Обновлено: в Сибирской генерирующей компании прокомментировали произошедшее.

— В 11:30 на улице Петропавловской в районе парковки Ленинского рынка произошло повреждение теплосети с выходом воды на поверхность. Ее температура — 70 градусов. Пострадавших нет. Специалисты выехали на место, отключили участок, выход воды прекратили, — сообщили в пресс-службе компании. В СГК добавили, что сейчас сотрудники ведут ремонтно-восстановительные работы. На время ремонта ограничили горячее водоснабжение жителей ближайших домов. Специалисты также пытаются минимизировать зону отключения горячей воды. Количество отключенных потребителей сообщат позже.

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