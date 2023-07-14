В Новосибирске прорвало трубу: горячая вода бьет под колесами припаркованной машины

Обновлено: в Сибирской генерирующей компании прокомментировали произошедшее.



— В 11:30 на улице Петропавловской в районе парковки Ленинского рынка произошло повреждение теплосети с выходом воды на поверхность. Ее температура — 70 градусов. Пострадавших нет. Специалисты выехали на место, отключили участок, выход воды прекратили, — сообщили в пресс-службе компании. В СГК добавили, что сейчас сотрудники ведут ремонтно-восстановительные работы. На время ремонта ограничили горячее водоснабжение жителей ближайших домов. Специалисты также пытаются минимизировать зону отключения горячей воды. Количество отключенных потребителей сообщат позже.