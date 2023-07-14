В Новосибирске прорвало трубу: горячая вода бьет под колесами припаркованной машины

В Ленинском районе Новосибирска на улице Котовского прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
Всё случилось между Ленинским рынком и Сибирским государственным университетом геосистем и технологий. Потоки воды хлынули прямо под колеса припаркованных машин, а грунт размыло. Одна из машин задней частью увязла в провале.
На видеозаписи очевидцы толпятся вокруг. Предположительно владелец садится за руль авто и пытается выехать с места происшествия, но машина проседает сильнее. Машина буксует, но не трогается с места.
НГС обратился в СГК за комментариями. В компании пообещали дать пояснения в ближайшее время.
Ранее НГС писал, что фонтан бил на Бердском шоссе. Вода залила всё вокруг.