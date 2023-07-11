«Еще пара таких ливней — и Сочи смоет в море». Главный курорт страны начал пожинать плоды хаотичной застройки

В последние годы обычные для сочинского региона тропические дожди несут страшные последствия: гибнут люди, смывает автомобили, затапливает дома. Сочинцы напрягаются во время любого дождя. В прошлом году стихия два раза принесла серьезные разрушения в Лазаревский район, в июне и в июле. В самый разгар туристического сезона. И в этом году испытывает на прочность людей. В ночь на
У нас принято всё списывать на стихию, но она вполне рукотворная. Природа не прощает хаотичной застройки в руслах рек и на оползневых склонах, и всё равно возьмет свое. Жалко только, что страдают от этого простые люди, которые ни в чем не виноваты.
«Это прямо экшен, нам понравилось»
Если жители районов Сочи — Хосты, Адлера и Сириуса отдавали себе отчет, к чему могут привести залповые дожди, у населения поселка Мирного, который оказался на федеральной территории, всегда собран «тревожный чемоданчик» с необходимыми документами и вещами, они умеют моментально перетаскивать крупные вещи с первого этажа на второй, то для некоторых туристов наводнение — настоящее приключение, где они еще такое увидят. Те, кто приехал на автомобилях, и они оказались смыты в овраг и залиты водой, — конечно, исключение. А остальные даже не поняли, что на самом деле произошло. Спасибо, что живой, как говорится. Ведь воды могло быть больше, дома уже сносило в Сочи и в Туапсе. Отдыхающий из Ростова Никита Старостин взахлеб рассказывает кому-то по телефону, как его и других туристов сотрудники МЧС спасали на надувных лодках. В беседе с корреспондентом SOCHI1.RU заявил, что это было самое «прикольное» приключение отпуска.
— Это прямо экшен, нам понравилось. Мы всю ночь вели стримы в запрещенных соцсетях, сразу
Его поддерживает туристка из Воронежа Анна Губанова, она считает, что ничего сверхъестественного не произошло и «будет что вспомнить».
— Мы живем в небольшом частном отеле, там и остаемся, наш номер на втором этаже и его не залило. Сегодня погода плохая, всё равно не выйти из дома, воду со двора откачивают, а нам привезли горячий обед и мы чилим в гостинице. Завтра обещают, что погода начнет налаживаться. Впереди у нас еще 10 дней отдыха, — говорит Анна.
Массовых отказов от турпутевок на курорты, оказавшиеся в эпицентре стихии, не зафиксировано.
Вот и в Российском союзе туриндустрии говорят, что не фиксируют массовых отказов броней в отелях Сочи в связи с неблагоприятными погодными условиям. Российского туриста ничто не остановит, если он нацелился хорошо отдохнуть. Президент РСТ Илья Уманский сообщил, что крупные гостиничные комплексы успешно справились с последствиями непогоды и продолжают обеспечивать туристам комфортное и безопасное пребывание.
— В основном со сложностями столкнулись туристы, отдыхающие в частном секторе или в маленьких частных гостиницах. Россиянам, которые отправляются на отдых в ближайшее время, стоит поинтересоваться у своего туроператора ситуацией на месте, — приводит слова Уманского пресс-служба РСТ.
Ликвидировали и разошлись до следующего ливня
Власти ввели режим ЧС в Хостинском районе Сочи и в границах поселка Мирного и ряда прилегающих улиц Сириуса. Отчитываются: сейчас главное — поддержать каждого пострадавшего. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Весь день велись подворовые обходы, собирают документы для выплаты компенсаций.
Открыли на курорте также сочинскую «горячую линию», сообщить о подтоплении или потребности в помощи можно по номеру +7 995 211-28-31. Штормовое предупреждение в городе продлено до конца
Вот так всегда: ликвидировали, отчитались и разошлись до следующего ливня. А людям жить как на пороховой бочке и с ужасом следить за прогнозом погоды. Кстати, местные говорят, что до олимпийского строительства в Мирном всё было хорошо, с потоками воды всегда справлялись еще советские дренажные каналы. Те самые «вонючие канавы», на которые сетовали олимпийские строители. Зато они прекрасно выводили воду в море. Теперь мирнинская ливневка выводит воду в основном в дома и гостиницы. Только сделают ремонт люди — опять зальет, сырость и грибок в домах — постоянное явление. Риелторы говорят, что скоро в Мирном с большими скидками начнут продавать дома и квартиры, и опять их расхватают «понаехи».
Председатель общественного движения «За Сочи!» Елена Негоруца уверена, что поселок Мирный Сочи оказался в низине после того, как были построены олимпийские объекты и развязка. Объездную неправильно спроектировали, и получилось, что уровень дороги выше, чем поселок. В
— Потом эти насосы никто не проверял, их техническое состояние. Мне люди вчера вечером звонили и сообщали, что насосы не работают. У них там высокие грунтовые воды. И если не откачивать, тяжело уходит вода. Они находятся ниже олимпийских объектов. Я считаю, это чистое разгильдяйство. Там в советские времена была очень серьезная ливневая система, которая выводила воду, потом ее нарушили, — подтверждает Елена.
Вот как раз эти насосы и должна была проверить администрация федеральной территории, когда было объявлено штормовое предупреждение. Местная инициативная группа пыталась включить насос самостоятельно, но оказалось, что он полностью обесточен.
Что касается Хосты, там вообще всё очень грустно. Застройщик на мысе Видном на землях нацпарка построил многоквартирные дома. Они безбожно ползут, склон-то оползневый. Мало того, дома построены в русле ручья Видного, говорит Елена, и их постоянно подмывает.
— Я была там еще в
Она также считает, что к затоплению Хосты причастна стройка отеля на месте турбазы «Южная», там на хребте Овсянникова полностью вырубили склон и залили его бетоном, многочисленным ручьям стало некуда деваться, раньше вода уходила по подземным руслам.
— Сильные дожди в Сочи были всегда. Я помню
В воскресенье, 9 июля река Хорота, которая бывшая Херота (местным депутатом не нравилось ее название, и они ее переименовали), достигла критических отметок и грозила выйти из берегов. Люди боялись, и не зря, ведь живут они в домах, которые построены прямо в русле. Вот в Адлере выше Мирного — сплошные многоквартирные самострои без какого-либо водоотведения. Их постоянно подмывает, фундаменты, если они есть, впитывают влагу. Еще два-три таких дождя — и они рассыплются, считает Елена.
—Да и вообще, еще пара таких ливней — и Сочи смоет в море. Самое страшное, что остановить всё это уже невозможно, —говорит Елена.