«Еще пара таких ливней — и Сочи смоет в море». Главный курорт страны начал пожинать плоды хаотичной застройки

Ликвидировали и разошлись до следующего ливня

Власти ввели режим ЧС в Хостинском районе Сочи и в границах поселка Мирного и ряда прилегающих улиц Сириуса. Отчитываются: сейчас главное — поддержать каждого пострадавшего. Люди в пунктах временного размещения обеспечены всем необходимым. Весь день велись подворовые обходы, собирают документы для выплаты компенсаций.

Открыли на курорте также сочинскую «горячую линию», сообщить о подтоплении или потребности в помощи можно по номеру +7 995 211-28-31. Штормовое предупреждение в городе продлено до конца 11 июля , предупреждает администрация. Грозовой фронт может сместиться от Адлера и Хосты в сторону Лазаревского района. В ликвидации последствий стихии заняты около 500 человек и 80 единиц техники.

Вот так всегда: ликвидировали, отчитались и разошлись до следующего ливня. А людям жить как на пороховой бочке и с ужасом следить за прогнозом погоды. Кстати, местные говорят, что до олимпийского строительства в Мирном всё было хорошо, с потоками воды всегда справлялись еще советские дренажные каналы. Те самые «вонючие канавы», на которые сетовали олимпийские строители. Зато они прекрасно выводили воду в море. Теперь мирнинская ливневка выводит воду в основном в дома и гостиницы. Только сделают ремонт люди — опять зальет, сырость и грибок в домах — постоянное явление. Риелторы говорят, что скоро в Мирном с большими скидками начнут продавать дома и квартиры, и опять их расхватают «понаехи».