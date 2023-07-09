«Не справился с управлением»: под Новосибирском в ДТП погиб водитель квадроцикла

В Искитимском районе вечером 8 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла недалеко от села Сосновка.
— Около 19 часов мужчина, управляя квадроциклом BRP, двигался по объездной дороге села Сосновка в направлении Чуйского тракта и на
В результате аварии погиб водитель квадроцикла, 54-летнией пассажир получил травмы. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в Бердске произошло массовое ДТП. На одной из улиц столкнулись три автомобиля. На месте работали спасатели.