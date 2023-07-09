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«Не справился с управлением»: под Новосибирском в ДТП погиб водитель квадроцикла

Авария произошла в Искитимском районе

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Обстоятельства произошедшего устанавливаются

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В Искитимском районе вечером 8 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщили в отделе пропаганды областной ГИБДД, авария произошла недалеко от села Сосновка.

— Около 19 часов мужчина, управляя квадроциклом BRP, двигался по объездной дороге села Сосновка в направлении Чуйского тракта и на 19-м км, по предварительным данным, при повороте налево не справился с управлением и перевернулся, — пояснили в инспекции.

В результате аварии погиб водитель квадроцикла, 54-летнией пассажир получил травмы. Проводится доследственная проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Бердске произошло массовое ДТП. На одной из улиц столкнулись три автомобиля. На месте работали спасатели.

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