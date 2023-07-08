freedom
СЕЙЧАС +20°С
Пробки 1/10
usd 91.69
eur 99.82
СрочноСпасатели нашли тело женщины в запертой квартире
Все новости
Все новости

Россыпь кораллов из Арабских Эмиратов изъяли таможенники у пассажирки в аэропорту Толмачево

Их направили на экспертизу

799

Всего сибирячка привезла в страну 27 кораллов

Поделиться

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево при контроле багажа и личной клади авиапассажиров, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, выявили в одной из сумок россыпь кораллов. Их в Россию привезла жительница Новокузнецка.

— О том, что перевозить такие «сувениры» с иностранного пляжа нельзя, она не знала. Кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой в отношении женщины будет принято процессуальное решение, — пояснили в управлении.

Как отметили таможенники, всего женщина вывезла 27 кораллов.

Ранее новосибирские таможенники выявили факт незаконной пересылки ювелирных украшений за границу. Мужчина отправил посылку с изделиями из золота и серебра из Иркутска в Китай, указав в документах, что это бижутерия.

По теме

ТаможенникиКораллыНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter