Россыпь кораллов из Арабских Эмиратов изъяли таможенники у пассажирки в аэропорту Толмачево

Сотрудники таможенного поста аэропорта Толмачево при контроле багажа и личной клади авиапассажиров, прибывших из Объединенных Арабских Эмиратов, выявили в одной из сумок россыпь кораллов. Их в Россию привезла жительница Новокузнецка.
— О том, что перевозить такие «сувениры» с иностранного пляжа нельзя, она не знала. Кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой в отношении женщины будет принято процессуальное решение, — пояснили в управлении.
Как отметили таможенники, всего женщина вывезла 27 кораллов.
Ранее новосибирские таможенники выявили факт незаконной пересылки ювелирных украшений за границу. Мужчина отправил посылку с изделиями из золота и серебра из Иркутска в Китай, указав в документах, что это бижутерия.