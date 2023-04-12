37 ювелирных украшений конфисковали новосибирские таможенники и передали в Гохран России

Новосибирские таможенники выявили факт незаконной пересылки ювелирных украшений за границу. Мужчина отправил посылку с изделиями из золота и серебра из Иркутска в Китай, указав в документах, что это бижутерия.
Как сообщили в ведомстве, в документах мужчина указал о 12 изделиях, но на деле в посылке оказалось 37 предметов.
— Товар был направлен на экспертизу, подтвердившую, что фактически пересылались ювелирные изделия из сплавов золота и серебра 585-й и 925-й пробы со вставками из природных минералов общей стоимостью более 159 тысяч рублей, — пояснили в Сибирском таможенном управлении.
На отправителя возбудили административное дело по статье «Недекларирование по установленной форме товаров, подлежащих таможенному декларированию». Мужчине выписали штраф, а украшения конфисковали в доход государства.
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