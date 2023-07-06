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«Тело до сих пор не найдено»: 7-летний мальчик пропал на Первомайке — ребенок купался в реке

Инцидент произошел 6 июля

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Несовершеннолетний решил искупаться без присмотра взрослых

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6 июля в Новосибирске пропал 7-летний мальчик. Как сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области, ребенок вместе со знакомым ушел из дома, чтобы искупаться в реке.

Инцидент произошел сегодня днем в Первомайском районе. По предварительным данным ведомства, несовершеннолетние решили искупаться без присмотра взрослых.

— В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Тело 7-летнего мальчика до сих пор не найдено, — сообщили в ведомстве.

После исчезновения ребенка следователи начали проверку. На месте происшествия проводятся поисковые и проверочные мероприятия. По результате проверки специалисты примут процессуальное решение.

Накануне стало известно о том, что в поселке Александро-Невский Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Подросток вместе с подругами купался в котловане рядом с населенным пунктом.

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