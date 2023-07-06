«Тело до сих пор не найдено»: 7-летний мальчик пропал на Первомайке — ребенок купался в реке

6 июля в Новосибирске пропал
Инцидент произошел сегодня днем в Первомайском районе. По предварительным данным ведомства, несовершеннолетние решили искупаться без присмотра взрослых.
— В какой-то момент один из мальчиков скрылся под водой. Тело
После исчезновения ребенка следователи начали проверку. На месте происшествия проводятся поисковые и проверочные мероприятия. По результате проверки специалисты примут процессуальное решение.
Накануне стало известно о том, что в поселке Александро-Невский Новосибирской области утонула 12-летняя девочка. Подросток вместе с подругами купался в котловане рядом с населенным пунктом.