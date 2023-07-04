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«Нанес два удара кулаком, после чего ударил ножом»: военный суд вынес приговор рядовому за пьяное убийство

Мужчину отправят в колонию строгого режима

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Осужденный должен будет выплатить компенсацию матери погибшего

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Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому М. Мужчина ударил незнакомца ножом, после чего тот умер.

— Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому гражданину два удара кулаком по лицу, после чего один раз ударил его ножом в грудь, чем причинил ранение, которое привело к обильной кровопотери и смерти потерпевшего, — сообщили в суде.

Рядовому М. назначили 8 лет колонии строгого режима, в пользу матери потерпевшего он должен будет выплатить 1 миллион рублей. Приговор в законную силу не вступил.

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к 3 годам колонии общего режима за вымогательство и нарушение уставных правил. Мужчина нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену.

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