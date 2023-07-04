«Нанес два удара кулаком, после чего ударил ножом»: военный суд вынес приговор рядовому за пьяное убийство

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор рядовому М. Мужчина ударил незнакомца ножом, после чего тот умер.
— Военнослужащий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе словесного конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес ранее незнакомому гражданину два удара кулаком по лицу, после чего один раз ударил его ножом в грудь, чем причинил ранение, которое привело к обильной кровопотери и смерти потерпевшего, — сообщили в суде.
Рядовому М. назначили 8 лет колонии строгого режима, в пользу матери потерпевшего он должен будет выплатить
В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к 3 годам колонии общего режима за вымогательство и нарушение уставных правил. Мужчина нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену.