«Нанес два удара кулаком, после чего ударил ножом»: военный суд вынес приговор рядовому за пьяное убийство

В мае Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к 3 годам колонии общего режима за вымогательство и нарушение уставных правил. Мужчина нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену.