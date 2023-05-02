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«Нанес 15 ударов»: рядового отправили в колонию за вымогательство 50 тысяч рублей у сослуживца

Солдат получил три года

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Рядовой бил сослуживца, пытаясь получить с него деньги

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Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к трем годам колонии общего режима за вымогательство и нарушение уставных правил.

Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.

— Рядовой предъявил своему сослуживцу требование о передаче ему 50 тысяч рублей, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований. После получения отказа Мандарханов нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену. После чего Мандарханов продолжил вымогать у потерпевшего деньги и, не добившись выполнения требований, ударил его два раза кулаком в грудь и три раза по лицу, — объяснили в суде.

По статье 335 ч. 1 «Нарушение уставных правил» и по статье 163 ч. 2 п. в «Вымогательство с применением насилия» рядовой получил 3 года колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

В конце апреля новосибирский военный гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору Максиму Никитину, который уклонился от прохождения военной службы в период частичной мобилизации.

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