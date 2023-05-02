«Нанес 15 ударов»: рядового отправили в колонию за вымогательство 50 тысяч рублей у сослуживца

Новосибирский гарнизонный военный суд приговорил рядового Вячеслава Мандарханова к трем годам колонии общего режима за вымогательство и нарушение уставных правил.
Об этом сообщает пресс-служба
— Рядовой предъявил своему сослуживцу требование о передаче ему 50 тысяч рублей, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований. После получения отказа Мандарханов нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену. После чего Мандарханов продолжил вымогать у потерпевшего деньги и, не добившись выполнения требований, ударил его два раза кулаком в грудь и три раза по лицу, — объяснили в суде.
По статье 335 ч. 1 «Нарушение уставных правил» и по статье 163 ч. 2 п. в «Вымогательство с применением насилия» рядовой получил 3 года колонии общего режима.
Приговор в законную силу пока не вступил.
В конце апреля новосибирский военный гарнизонный суд вынес приговор ефрейтору Максиму Никитину, который уклонился от прохождения военной службы в период частичной мобилизации.