«Нанес 15 ударов»: рядового отправили в колонию за вымогательство 50 тысяч рублей у сослуживца

— Рядовой предъявил своему сослуживцу требование о передаче ему 50 тысяч рублей, угрожая применить насилие в случае невыполнения требований. После получения отказа Мандарханов нанес потерпевшему около 15 ударов кулаками по голове и туловищу, а также один раз ударил ногой по колену. После чего Мандарханов продолжил вымогать у потерпевшего деньги и, не добившись выполнения требований, ударил его два раза кулаком в грудь и три раза по лицу, — объяснили в суде.