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В Новосибирске в запертых квартирах спасатели нашли тела двух мертвых мужчин

Спасателям пришлось вскрывать дверь

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Тела обнаружили в Советском и Первомайском районах

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В Новосибирске 30 июня в запертых квартирах обнаружили тела двоих местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».

Первый вызов поступил на пульт дежурного с улицы Динамовцев. Там 84-летний мужчина долгое время не открывает дверь и не отзывается. Спасатели вскрыли квартиру и нашли его без признаков жизни. Труп передали полиции.

Второе сообщение поступило с улицы Твардовского, мужчина долгое время не выходил на связь. В квартире спасатели обнаружили его труп. Тело передали бригаде врачей скорой помощи и родственникам.

Ранее в Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело женщины на улице Курганской. Его передали сотрудникам полиции.

Нашли тело в квартиреМАССНовосибирск
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