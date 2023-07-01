В Новосибирске в запертых квартирах спасатели нашли тела двух мертвых мужчин

В Новосибирске 30 июня в запертых квартирах обнаружили тела двоих местных жителей. О произошедшем сообщили в группе спасателей МАСС во «ВКонтакте».
Первый вызов поступил на пульт дежурного с улицы Динамовцев. Там
Второе сообщение поступило с улицы Твардовского, мужчина долгое время не выходил на связь. В квартире спасатели обнаружили его труп. Тело передали бригаде врачей скорой помощи и родственникам.
Ранее в Новосибирске в запертой квартире обнаружили тело женщины на улице Курганской. Его передали сотрудникам полиции.