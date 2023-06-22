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В Дагестане грузовик протаранил автобус с туристами. Погибли девять человек, среди них — дети

В трагедии будет разбираться прокуратура

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По предварительной информации МЧС, в автобусе находилось 24 человека

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Днем 21 июня туристы из Москвы попали в массовое ДТП по дороге в Дагестан.

Авария произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Там столкнулись рейсовый автобус Москва — Хасавюрт, легковушка и грузовик. Пострадали 16 человек, из них 9 — погибли. Раненых сейчас доставляют в больницы региона.

Место трагедии

Место трагедии

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Как пишут наши коллеги из MSK1.RU, по предварительной версии, «Тойота-Камри» вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с КАМАЗом, а затем грузовик врезался в автобус. Водители «Тойоты» и автобуса выжили, их госпитализировали. Водители грузовика погибли. По информации телеграм-канала Baza, также среди погибших — двое детей. Канал «112» добавляет, что водитель «Тойота» использовал подложные номера.

— Поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Дагестан.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Mash / T.me

На месте ДТП собирается большая пробка. Как сообщают местные, кабина камазиста сгорела дотла. Выбраться из огня ему не удалось.

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