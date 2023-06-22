В Дагестане грузовик протаранил автобус с туристами. Погибли девять человек, среди них — дети

Днем 21 июня туристы из Москвы попали в массовое ДТП по дороге в Дагестан.



Авария произошла на трассе Р-217 «Кавказ». Там столкнулись рейсовый автобус Москва — Хасавюрт, легковушка и грузовик. Пострадали 16 человек, из них 9 — погибли. Раненых сейчас доставляют в больницы региона.