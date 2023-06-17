«Двое в реанимации»: стало известно состояние пострадавших после смертельной трагедии на ТЭЦ-5

Стало известно состояние троих пострадавших после происшествия на ТЭЦ-5. Там вчера, 16 июня, во время ремонта на насосной станции нефтеочистных стоков вечером произошел хлопок внутри резервуара. Один человек погиб, троих доставили в ожоговый центр.
— Два человека в реанимации в тяжелом состоянии. Один — в ожоговом отделении в состоянии средней степени тяжести, — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
По факту происшествия Следственный комитет Новосибирской области завел уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Всё, что известно об этом происшествии, мы собираем в онлайн-трансляции.