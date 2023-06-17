«Водителя зажало»: ВАЗ с пятью подростками врезался в транспортный каток в Ленинском районе

В Ленинском районе Новосибирска сегодня, 17 июня, в 05:15 машина с подростками попала в ДТП. ВАЗ-2110 врезался в транспортный каток ДУ-84, который двигался в попутном направлении. Авария произошла на улице Титова, возле дома 136.
— На месте работали несколько бригад скорой помощи, служба спасения, расчет пожарной машины и ГИБДД. Водитель был зажат между рулем и сиденьем, был без сознания, — рассказал читатель НГС.
Как уточнили в отделе пропаганды ГИБДД по Новосибирску, за рулем был 20-летний парень, который ехал со стороны улицы Пермской в сторону улицы Связистов. За рулем катка был 36-летний мужчина, который не пострадал. В ВАЗе пострадали водитель и четверо пассажиров: 21-летний парень, 14-летний подросток, 20-летняя и 14-летняя девушки.
Всех пассажиров доставили в больницу. После осмотра трех пострадавших отпустили домой. На месте работал наряд Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В Новосибирске вечером 16 июня 41-летний мужчина за рулем «Лады» сбил двух девочек, которые шли по обочине.