«Вонь ощущается на Громова»: дачный дом вспыхнул на Затулинке

Вечером 15 июня в СНТ «Тулинка-2» загорелся дом. Об этом сообщили читатели НГС.
— В районе СНТ «Тулинка-2» пожар. Проехало 2 пожарные машины. Вонь горелым ощущается на улице Громова, — написал в редакцию очевидец.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области сообщили, что вызов о пожаре поступил в 23:52.
— Горела кровля дачного дома. Хозяева на месте, не пострадали. Дом из бруса 8 на 8 поврежден по всей площади 64 квадратных метра, — рассказали спасатели.
В 00:24 пожар локализовали, в 00:30 ликвидировали открытое горение. На место выезжали 4 пожарные машины.
В начале июня в Новосибирске сгорел частный дом в ЖК «Дивногорский», когда прибыли пожарные, здание полностью было в огне.