Грузовик снес гелиопровод Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске

Днем 14 июня грузовик задел гелиопровод Института ядерной физики СО РАН. Об этом НГС сообщил один из сотрудников учреждения.
— В ИЯФе есть гелиопровод, и вот в эту трубу въехал кран. Бывает иногда такое, — сообщил научный сотрудник.
— Никакой опасности для населения эта труба, а точнее идущий по ней газ, не несет. Авария будет устранена силами института. Никаких причин для паники нет, — сообщил НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев.
НГС обратился за комментарием по ситуации в Госавтоинспекцию Новосибирска.
В конце мая в Новосибирске на улице Петухова перевернулся небольшой грузовик. На месте была замечена машина детской реанимации. Из-за ДТП пробка на дороге протянулась более чем на 3 километра.