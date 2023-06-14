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Грузовик снес гелиопровод Института ядерной физики СО РАН в Новосибирске

Авария может повлиять на работу института

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Водитель грузовика ехал с поднятым краном

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Днем 14 июня грузовик задел гелиопровод Института ядерной физики СО РАН. Об этом НГС сообщил один из сотрудников учреждения.

— В ИЯФе есть гелиопровод, и вот в эту трубу въехал кран. Бывает иногда такое, — сообщил научный сотрудник.

По трубопроводу в институт поступал гелий

По трубопроводу в институт поступал гелий

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— Никакой опасности для населения эта труба, а точнее идущий по ней газ, не несет. Авария будет устранена силами института. Никаких причин для паники нет, — сообщил НГС начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев.

НГС обратился за комментарием по ситуации в Госавтоинспекцию Новосибирска.

В конце мая в Новосибирске на улице Петухова перевернулся небольшой грузовик. На месте была замечена машина детской реанимации. Из-за ДТП пробка на дороге протянулась более чем на 3 километра.

ГИБДД в НовосибирскеИЯФ СО РАНДТП
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